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Şule Çet'le ilgili "bir kadın bir erkekle içki içmişse cinsel ilişkiye razıdır" demişti! O doktora 6 aylığına meslekten men - Son Dakika

Şule Çet'le ilgili "bir kadın bir erkekle içki içmişse cinsel ilişkiye razıdır" demişti! O doktora 6 aylığına meslekten men

10.02.2022 12:18
Şule Çet'le ilgili "bir kadın bir erkekle içki içmişse cinsel ilişkiye razıdır" demişti! O doktora 6 aylığına meslekten men

Ankara'da üniversite öğrencisi Şule Çet'in bir plazanın 20'nci katından düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili davada hazırladığı, "Bir kadın bir erkekle tenha bir yerde içki içmeyi kabul etmişse cinsel ilişkiye rıza göstermiş sayılır" raporuyla tepki çeken adli tıp uzmanı Dr. Mehmet Nuri Aydın'a; Ankara Tabip Odası'nca verilen 6 ay meslekten men cezası, Türk Tabipler Birliği (TBB) Yüksek Onur Kurulu tarafından onanarak kesinleşti.

Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet, 29 Mayıs 2018'de Ankara'da lüks plazanın 20'nci katından düşerek yaşamını yitirdi. Olayın önce intihar olduğu ileri sürülürken, gözaltına alınıp serbest bırakılan Çağatay Aksu (34) ve Berk Akand (33), soruşturma kapsamında daha sonra tutuklandı.

Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılama sonunda Çağatay Aksu'ya 'kasten öldürmek', 'nitelikli cinsel saldırı', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'suç delillerini yok etme' suçlarından müebbet ve 12 yıl 6 ay, sanık Berk Akand'a ise tüm suçlarda Aksu'ya yardım ettiği gerekçesiyle 18 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Kararda, sanık Çağatay Aksu'nun, zor durumda olan Şule Çet'i iş bulma vaadiyle içkili mekana çağırdığı ve daha sonra psikolojik baskı uygulayarak plazaya gelmesini sağladığı ve cinsel saldırıda bulunduğu belirtildi.

TEPKİ ÇEKEN RAPOR

Soruşturma aşamasında adli tıp uzmanı Dr. Mehmet Nuri Aydın tarafından Şule Çet hakkında hazırlanıp, dosyaya giren rapor tepki çekti. Raporda, "Olağan koşullarda erişkin bir kız veya kadının rızası olmaksızın zorla ırzına geçilmesi mümkün değildir. Bir kadının bir erkekle tenha bir yerde alkol içmeyi kabul etmesi ve hele yalnız yaşadığı evine giderek birlikte içmiş olursa cinsel ilişkiye rıza göstermiş sayılır" denildi.

Çet ailesinin avukatının şikayeti üzerine Ankara Tabip Odası'nca Dr. Aydın hakkında soruşturma başlatıldı. Aydın, savunmasında, gerçeğe uymayan rapor hazırlamadığı ve deontolojiye aykırı ifadeler kullanmadığını ileri sürdü.

6 AY MESLEKTEN MEN CEZASI

Soruşturma kapsamında Dr. Aydın'a 6 ay meslekten men cezası verildi. Karar, TBB Yüksek Onur Kurulu'nca da onaylandı.

Şule Çet'le ilgili bir kadın bir erkekle içki içmişse cinsel ilişkiye razıdır demişti! O doktora 6 aylığına meslekten men
Şule Çet'le ilgili bir kadın bir erkekle içki içmişse cinsel ilişkiye razıdır demişti! O doktora 6 aylığına meslekten men
Şule Çet'le ilgili bir kadın bir erkekle içki içmişse cinsel ilişkiye razıdır demişti! O doktora 6 aylığına meslekten men
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Üniversite, Adli Tıp, Şule Çet, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şule Çet'le ilgili 'bir kadın bir erkekle içki içmişse cinsel ilişkiye razıdır' demişti! O doktora 6 aylığına meslekten men - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şule Çet'le ilgili "bir kadın bir erkekle içki içmişse cinsel ilişkiye razıdır" demişti! O doktora 6 aylığına meslekten men - Son Dakika
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