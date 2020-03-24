Tepki çeken videoya gözaltı - Son Dakika
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Tepki çeken videoya gözaltı

6 saat önce

Tepki çeken videoya gözaltıANKARA'da sokağa çıkan 80 yaşındaki İhsan Yavaşça'yı polis gibi davranarak videoya çekip, sosyal medyada paylaşan M.T.E. gözaltına alındı.

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Tepki çeken videoya gözaltı

ANKARA'da sokağa çıkan 80 yaşındaki İhsan Yavaşça'yı polis gibi davranarak videoya çekip, sosyal medyada paylaşan M.T.E. gözaltına alındı. Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut İhsan Yavaşça'yı (80) evinde ziyaret ederek, telefonda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştürdü.

Dün, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağına rağmen dışarıya çıkan İhsan Yavaşça'ya ait sosyal medyada paylaşılan video tepki çekti. Videoyu çeken kişi İhsan Yavaşça'nın yanına gidip, polis gibi davranarak, "Normalde ceza kesmemiz gerekiyor, bu sefer sizi affedelim" dedi. Yaşlı adam ise "Hastaneye geldim, otobüs almadı beni, polise söyledim" yanıtını verdi. Yaşlı adam ile dalga geçilen video, sosyal medyada büyük tepki çekti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da duruma tepki göstererek, Twitter hesabından açıklama yaptı. Soylu, "65 yaş ve üstü risk grubunda olan büyüklerimiz evde kalarak sadece koronavirüsten değil, elinde telefonla dolaşıp onları kaydeden etkileşim hastalarından da korunacaklardır" ifadelerini kullandı.

GÖZALTINA ALINDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tepki çeken videoyu çekip paylaşan kişinin M.T.E. olduğunu belirledi. M.T.E. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut da İhsan Yavaşça'yı evinde ziyaret etti. Kaymakam Bulut, İhsan Yavaşça'yı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefonda görüştürdü.

İçişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Dün hepimizi üzen görüntülere neden olan M.T.E. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanıp, hakkında işlem başlatıldı Videoya çektiği İhsan Amcamızı Kaymakamımız ziyaret ederek Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ile telefonda görüştürdü. Amcamızdan bu münasebetsizlik adına özür diledik" denildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

ANKARA,


Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 12:56 Kaynak: DHA

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