Tepki çeken videoya gözaltı - Son Dakika

ANKARA'da sokağa çıkan 80 yaşındaki İhsan Yavaşça'yı polis gibi davranarak videoya çekip, sosyal medyada paylaşan M.T.E. gözaltına alındı. Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut İhsan Yavaşça'yı (80) evinde ziyaret ederek, telefonda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştürdü.

Dün, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağına rağmen dışarıya çıkan İhsan Yavaşça'ya ait sosyal medyada paylaşılan video tepki çekti. Videoyu çeken kişi İhsan Yavaşça'nın yanına gidip, polis gibi davranarak, "Normalde ceza kesmemiz gerekiyor, bu sefer sizi affedelim" dedi. Yaşlı adam ise "Hastaneye geldim, otobüs almadı beni, polise söyledim" yanıtını verdi. Yaşlı adam ile dalga geçilen video, sosyal medyada büyük tepki çekti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da duruma tepki göstererek, Twitter hesabından açıklama yaptı. Soylu, "65 yaş ve üstü risk grubunda olan büyüklerimiz evde kalarak sadece koronavirüsten değil, elinde telefonla dolaşıp onları kaydeden etkileşim hastalarından da korunacaklardır" ifadelerini kullandı.

GÖZALTINA ALINDI

Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tepki çeken videoyu çekip paylaşan kişinin M.T.E. olduğunu belirledi. M.T.E. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut da İhsan Yavaşça'yı evinde ziyaret etti. Kaymakam Bulut, İhsan Yavaşça'yı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefonda görüştürdü.