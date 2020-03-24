Tepki çeken videoya gözaltı (2) - Son Dakika

KONUTTAN ÇIKMAMA VE HUZUREVİ ZİYARETİ CEZASI

Ankara'da sokağa çıkan İhsan Yavaşça'yı polis gibi davranarak videoya çekip, sosyal medyada paylaşan M.T.E, emniyetteki işlemlerinin ardından 'kamu görevini usulsüz üstlenme' suçundan adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusundan sonra Ankara 1'nci Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan M.T.E.'ye 15 gün konutunu terk etmeme ve huzurevini ziyaret etme cezası verildi.

BAKAN AÇIKLADI