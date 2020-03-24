Tepki çeken videoya gözaltı (2) - Son Dakika

Tepki çeken videoya gözaltı (2)

KONUTTAN ÇIKMAMA VE HUZUREVİ ZİYARETİ CEZASI

Ankara'da sokağa çıkan İhsan Yavaşça'yı polis gibi davranarak videoya çekip, sosyal medyada paylaşan M.T.E, emniyetteki işlemlerinin ardından 'kamu görevini usulsüz üstlenme' suçundan adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusundan sonra Ankara 1'nci Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan M.T.E.'ye 15 gün konutunu terk etmeme ve huzurevini ziyaret etme cezası verildi.

BAKAN AÇIKLADI

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Adalet sistemimiz, evde kalmanın yalnız İhsan Amca'ya mahsus olmadığını anlaması için şüphelinin 15 gün konutundan çıkmamasına ve salgın riskinden sonra da büyüklerimizin kıymetini anlaması için huzurevi ziyareti yapmasına karar verdi" ifadelerini kullandı.