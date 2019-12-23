Tepki gösterdikleri barınağı ziyaret edip, hayvanları sahiplendiler - Son Dakika
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Tepki gösterdikleri barınağı ziyaret edip, hayvanları sahiplendiler

7 saat önce

Tepki gösterdikleri barınağı ziyaret edip, hayvanları sahiplendilerMersin'de, ölü köpeğin diğer köpekler tarafından yenildiği görüntülerin sosyal medyada tepki toplamasının ardından, bir grup hayvansever barınakta yetkililerden bilgi alıp, kedi ve köpekleri sahiplendi.

Tepki gösterdikleri barınağı ziyaret edip, hayvanları sahiplendiler

Mersin'de, ölü köpeğin diğer köpekler tarafından yenildiği görüntülerin sosyal medyada tepki toplamasının ardından, bir grup hayvansever barınakta yetkililerden bilgi alıp, kedi ve köpekleri sahiplendi.

Büyükşehir Belediyesi'ne ait merkez Toroslar ilçesi Gözne yolu üzerinde bulunan Kaşlı Geçici Hayvan Barınağı'nda, 16 Aralık günü köpeklerin birbirlerini yediklerine dair görüntü sosyal medyada gündeme gelerek tepkilere neden oldu. Köpeklerin açlıktan birbirini yediği iddiaları gündeme gelirken, büyükşehir belediyesi yönetimi ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada iddiaları kabul etmeyerek, görüntülerinin 'uyuz' hastalığına yakalanan hayvanların kaldığı bölümde meydana geldiğini savundu.

Görüntülerin ardından harekete geçen yaklaşık 50 kişilik bir grup hayvansever, barınağa gidip inceleme gezisi yaptı. Barınakta hayvanseverleri Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Daire Başkanı Salim Serdar Gökçek karşıladı. Görevlilerle birlikte barınağı gezerek hayvanlarla yakından ilgilenip, bilgiler alan hayvanseverler, 12 kedi ve 4 köpeği de sahiplendi.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Daire Başkanı Gökçek, Hayvanseverlerimiz bugün barınaktaki uygulamaları yerinde görmek için misafirimiz oldular. Biz de kendilerini en iyi şekilde ağırladık, akıllarındaki tüm soruları giderdik. Hayvanseverlerle hiçbir sorunumuz olamaz, bizim zaten onlarla birlikte çalışma gibi bir vizyonumuz var dedi.

'TALEPLERDE BULUNDUK'

Hayvansever grup adına konuşan Sevil Kumaş, hayvanların daha temiz ve sağlıklı bir ortamda yaşayabilmesi için de bazı taleplerde bulunduklarını belirtti. Hayvanların kaldığı padokların içerlerine saman ya da karton konulmasını isteyen Kumaş, Biliyorsunuz geçen hafta ve onun öncesinde hem kediler hem de köpeklerle ilgili olarak kötü olaylar yaşandı. Çok üzüldük, üzücü şeyler keşke olmasaydı, daha dikkatli olunsaydı. Onun sonucunda barınağımızı ziyaret ettik. Daire başkanımız, şube müdürümüz, veterinerlerimiz ve bütün personel buradaydı. Gerekli görüşmelerimizi yaptık, olması gerekenleri söyledik. Gelen arkadaşlarımızla birlikte 5 köpek, 12 kedi sahiplendik. Petshoplardan hayvan satın almayın, gelin barınaklardan öncelikle engelli ve yavru köpekleri ve kedileri sahiplenin. Umarım örnek oluruz, bundan sonra güzel şeyler olur. Bir daha böyle şeyler yaşanmaz. Biz de güzel şeyler için barınağa geliriz diye konuştu.

Tepki gösterdikleri barınağı ziyaret edip, hayvanları sahiplendiler

Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 12:38 Kaynak: DHA
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