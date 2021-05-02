Tepki gösterenlere cevap verdi! Ebru Şallı, Los Angeles'a gidip aşı oldu

SOSYAL medyayı aktif olarak kullanan Ebru Şallı önceki gün eşi Uğur Akkuş'la birlikte koronavirüs aşısı yaptırdı, birlikte çektikleri selfie'yi de Instagram sayfasında paylaştı. Ancak birçok takipçisi, Şallı'ya öncelikli gruplar arasında yer almamalarına rağmen nasıl aşı olabildiklerini sordu. Ebru Şallı, tepkiler üzerine şu açıklamayı yaptı: "Çok sormuşsunuz size aşı sırası gelmedi, nasıl oldunuz diye. Doğru. Biz Amerika aşısı Janssen'i Amerika'da olduk."

AĞRIDAN YERİMDEN KALKAMADIM

ABD'nin Los Angeles kentinde evleri bulunan ve Türkiye'deki kapanma sürecini orada geçiren Ebru Şallı ile Uğur Akkuş, Johnson and Johnson'a bağlı ilaç firması Janssen'in geliştirdiği aşıyı tercih etti. Hastaneden randevu alan çift, sıra kendilerine geldiğinde hastaneye gidip aşı oldu. Şallı, aşının çok canını yaktığını, bir süre ağrısı nedeniyle yerinden kalkamadığını söyledi. Çift, aşı sonrası bir gün evlerinde istirahat etti.

Aşı yapıldığı sırada çekilen videosunu Instagram'da yayınlayan Ebru Şallı, canının çok yandığını söyledi.