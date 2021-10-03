İstanbul'da kaydedilen görüntüler, hayvanseverlerin büyük tepkisiyle karşılaştı. Doktor olduğu belirtilen şahsın, köpeğine şiddet uyguladığı anlar, saniye saniye kameralara yansıdı.
Maltepe'de doktor olduğu iddia edilen S.G. isimli şahıs evinin bahçesinde beslediği 'Golden' cinsi köpeği yumrukla darp etti. Uzun süredir şiddet olayının yaşandığını belirten mahalle sakinleri, yaşanan o anlara tepki gösterdi. Doktorun, kulübesinden zorla çıkardığı köpeğine uyguladığı şiddet anı ise vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Onur Durmuş isimli mahalle sakini, "Öncesinde böyle bir şey olduğunu duyuyorduk. Görüntüleri izleyince şok olduk. İnsana vurur gibi hayvana vuruyor. Yazıktır, günahtır. Hayvana karşı şiddetin her zaman karşısındayız" diye konuştu.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Tepki toplayan görüntü! Doktor, kulübeden çıkardığı köpeğini acımasızca yumrukladı - Son Dakika