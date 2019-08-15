Son Dakika Haberleri: Tepki toplayan Youtuber'a takipçi şoku
Son Dakika Güncel Haber

Tepki toplayan Youtuber'a takipçi şoku

49 dakika önce

Liverpool ile Chelsea'nin karşılaştığı UEFA Süper Kupa Finali'nde sahaya giren Youtuber Fester Abdü, saniyede 20 takipçi kaybediyor.

Tepki toplayan Youtuber'a takipçi şoku, System.String[]
Liverpool ile Chelsea'nin karşılaştığı UEFA Süper Kupa Finali'nde sahaya giren Youtuber Fester Abdü, saniyede 20 takipçi kaybediyor. Dün akşam Beşiktaş Park'ta Liverpool ile Chelsea'nin kozlarını paylaştığı UEFA Süper Kupa Finali'nde sahaya atlayan Fester Abdü gecenin tepki çeken ismi olmuştu. Sosyal medyada çektiği videolar ile ünlenen Youtuber, maçın 14. dakikasında sahaya atlayarak futbolcuların arasında koşmaya başlamıştı. O hareketinden sonra sosyal medyada ağır eleştiriler alan fenomen, saniye saniye takipçi kaydediyor. Fenomen saniyede en az 20 takipçi kaybı yaşıyor. Ülke imajını sarstığı gerekçesiyle sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulan Youtuber'ın abone sayılarındaki düşüşün artacağı tahmin ediliyor.
(İHA)
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 10:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mayıs dönemi işsizlik oranı açıklandı
"Uzasa işi karıştıracağız" diyen Türk-İş Başkanı Atalay'a kendisine bağlı sendikadan istifa çağrısı İstanbul beklenen büyük depreme hazır mı? Son dakika! ABD'li korgeneral Müşterek Hareket Merkezi'yle ilgili Şanlıurfa'ya gidecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.8.2019 10:49:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tepki toplayan Youtuber'a takipçi şoku
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]