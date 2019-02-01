Tepkiler ABD'li Şarkıcı Carey'i Durduramadı

- Tepkiler ABD'li şarkıcı Carey'i durduramadıRİYAD - ABD'li şarkıcı Mariah Carey, İnsan Hakları Örgütleri ve aktivistlerin tepkilerine rağmen Suudi Arabistan'ın Kral Abdullah Ekonomik Şehri'nde konser verdi.

- Tepkiler ABD'li şarkıcı Carey'i durduramadı



RİYAD - ABD'li şarkıcı Mariah Carey, İnsan Hakları Örgütleri ve aktivistlerin tepkilerine rağmen Suudi Arabistan'ın Kral Abdullah Ekonomik Şehri'nde konser verdi.

ABD'li sanatçı Mariah Carey, Suudi Arabistan'da tutuklu kadın aktivistlere destek için konserini iptal etmesi çağrısı rağmen ülkede sahne aldı. Hayranlarına, "Sizinle burada olmaktan mutluyum" diyen Carey, dün verdiği konserin ardından da tepki topladı.

Uluslararası bir golf turnuvası kapsamında düzenlenen konserde DJ Tiesto, Sean Paul ve Yemen doğumlu şarkıcı Balqees Fathi ile sahneye çıkan Carey, Suudi Arabistan'da sahne alan uluslararası üne sahip ilk kadın sanatçı oldu.

Suudi Arabistan'ın, son günlerde halkı rahatlatmak ve eğlendirmek için çok sayıda konserler ve eğlence programları organize ettiği ve önümüzdeki günlerde düzenlemeye devam edeceği öğrenildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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