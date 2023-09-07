Tepkiler çığ gibi! Hande Baladın'ı tehdit eden kişinin tahliye edilmesine herkes aynı yorumu yapıyor - Son Dakika

Tepkiler çığ gibi! Hande Baladın'ı tehdit eden kişinin tahliye edilmesine herkes aynı yorumu yapıyor

Tepkiler çığ gibi! Hande Baladın\'ı tehdit eden kişinin tahliye edilmesine herkes aynı yorumu yapıyor
Son Güncelleme: 07.09.2023 18:49

Milli Voleybolcu Hande Baladın'a sosyal medya üzerinden tehdit mesajları gönderdiği iddia edilen sanık, mahkeme karşısına çıktı. Mahkeme, sanığın tahliye edilmesine, akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespit edilmesine ve dosyanın Uzlaştırma Bürosu'na gönderilmesine hükmetti. Sanığın, tahliye edilmesine sert şekilde tepki gösteren kullanıcılar, bu kararın yanlış olduğunu savundu.

Sosyal medya üzerinden Milli Voleybolcu Hande Baladın'a tehdit mesajları gönderdiği iddia edilen sanık hakim karşısına çıktı. Duruşmada kimlik tespiti yapılan tanık, "Ben bipolar hastasıyım, yazdıklarımdan dolayı pişmanım. Hande Baladın'dan özür diliyorum." dedi. Mahkeme, sanığın tahliye edilmesine, akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespit edilmesine ve dosyanın Uzlaştırma Bürosu'na gönderilmesine hükmetti. Sosyal medya kullanıcıları ise, bu karara sert tepki göstererek kararın yanlış olduğunu savundu.

TEHDİTLER SAVURMUŞTU

Sosyal medya üzerinden Milli Voleybolcu Hande Baladın'a 'suratına asit atacağım', 'arabanı tarayacağım' şeklinde tehdit mesajları attığı iddia edilen sanık Mustafa Neşeli'nin yargılanmasına başlandı. İstanbul 46.Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Mustafa Neşeli, avukatı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulundu. Mahkemeye katılmayan müşteki Hande Baladın'ı ise avukatı temsil etti. Mahkeme, sanığın tahliye edilmesine, akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespit edilmesine ve dosyanın Uzlaştırma Bürosu'na gönderilmesine hükmetti.

"BİPOLAR HASTASIYIM, YAZDIKLARIMDAN DOLAYI PİŞMANIM"

Duruşmada kimlik tespiti yapılan sanık Mustafa Neşeli, "Sosyal medyada ekranıma düşen reklamlardan rahatsız olmam sebebiyle ilgili firmaya ulaşmaya çalışırken firmanın reklam yüzü olan Hande Baladın'ı gördüm. Reklamları engellemek adına kendisine ulaşmaya çalıştım. Bu süreçte bir yakınlık hissetmeye başladım. Müşteki ile ne öncesinde ne de sonrasında herhangi bir şekilde yüz yüze temasımız olmadı. Kendisini tanımam. Bana özel olarak nitelendirilebilecek şekilde durum paylaştığı oldu. Firma binasına gittiğimde beni içeri almadılar, güvenliklerle görüştüm. Ben bipolar hastasıyım, yazdıklarımdan dolayı pişmanım. Hande Baladın'dan özür diliyorum. Tahliyemi ve beraatımı talep ederim" ifadelerini kullandı.

SANIĞIN AKIL SAĞLIĞININ TESPİTİ VE TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMI TALEP EDİLDİ

Müşteki avukatı ise mahkemedeki beyanında, "Müvekkilimin sporcu olması sebebiyle ve yoğun maç programı nedeniyle gelememiştir. Şikayetçiyiz. Ruh sağlığının tespiti için hastaneye sevkini ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep ederiz" şeklinde konuştu.

ARA KARAR AÇIKLANDI

Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, sanığın gelinen aşama itibarıyla adli kontrol tedbirlerinin yeterli olmayacağı gerekçesiyle tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.Ara kararını açıklayan mahkeme, tutukluluktan beklenen amacın gerçekleşmiş olması ve savunmasının da alınmış olması gerekçesiyle tahliyesine karar verdi. Mahkeme, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sanık hakkındaki gözlem altına alınma kararının yerine getirilmesi için yazı yazılmasına hükmetti.

GÜNDEM OLDU

Sosyal medya kullanıcıları ise, bu karara sert tepki göstererek kararın yanlış olduğuna dair binlerce yorum yaparak Hande Baladın'ı savundu.

İşte Hande Baladın'ı savunan kullanıcıların yaptıkları o yorumlardan bazıları;

Tepkiler çığ gibi! Hande Baladın'ı tehdit eden kişinin tahliye edilmesine herkes aynı yorumu yapıyor
Tepkiler çığ gibi! Hande Baladın'ı tehdit eden kişinin tahliye edilmesine herkes aynı yorumu yapıyor
Tepkiler çığ gibi! Hande Baladın'ı tehdit eden kişinin tahliye edilmesine herkes aynı yorumu yapıyor
Tepkiler çığ gibi! Hande Baladın'ı tehdit eden kişinin tahliye edilmesine herkes aynı yorumu yapıyor
Tepkiler çığ gibi! Hande Baladın'ı tehdit eden kişinin tahliye edilmesine herkes aynı yorumu yapıyor
Tepkiler çığ gibi! Hande Baladın'ı tehdit eden kişinin tahliye edilmesine herkes aynı yorumu yapıyor
Tepkiler çığ gibi! Hande Baladın'ı tehdit eden kişinin tahliye edilmesine herkes aynı yorumu yapıyor
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Hukuk

Hande Baladın, Hukuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Tepkiler çığ gibi! Hande Baladın'ı tehdit eden kişinin tahliye edilmesine herkes aynı yorumu yapıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tepkiler çığ gibi! Hande Baladın'ı tehdit eden kişinin tahliye edilmesine herkes aynı yorumu yapıyor - Son Dakika
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