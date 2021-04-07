Gelen tepkiler sonrası yeni bir açıklama yapan Bürsin, "Salak kelimesini kullandığım için özür dilerim. Bu ifadem hoş olmadı. Başka bir kelime kullanabilirdim" dedi.

'BU DURUM HİÇ HOŞ DEĞİL'

Sözlerini sürdüren Bürsin, "1 yıldır pandemi ile mücadele ediyoruz. Bu süreç herkes için zor geçiyor. Covid-19'a yakalanmamak için maske takmak zorundayız. Covid-19 vakalarında zirveye çıktık. Bu durum hiç hoş değil" ifadelerini kullandı.