'TEPKİLERDEN ÇEKİNDİĞİM İÇİN BEBEĞİ SOKAĞA TERK ETTİM' - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesinde 3 günlük bebeğini alüminyum folyoya sararak geri dönüşüm konteynerinin yanındaki karton üzerine terk eden anne İlkay Yıldırım ve anneanne Ayşe Tosun'un ifadelerinde, bebeğin gayrimeşru olduğunu söylediği ve çevre baskısından korkup terk ettiklerini söylediği ortaya çıktı. İlkay Yıldırım'ın ifadesinde, "Bebek dünyaya geldiğinde bakma şansım yoktu. Ekonomik anlamda zor bir dönem geçiriyordum. Resmi bir birliktelik olmadığı için çevremdeki insanların vereceği tepkilerden çekindiğim için bebeği sokağa terk ettim" dediği öğrenildi.

İlçeye bağlı İmaret Mahallesi'nde 2 Haziran Salı günü bir marketin arkasındaki geri dönüşüm noktasında ağlayan bebek sesi duyan Fatma Erik ve Osman Durgut, olay yerine gittiklerinde yeni doğmuş bebekle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, beze sarılmış bebeği korumaya aldı. Sağlık görevlilerince Bolvadin Devlet Hastanesi'ne götürülen bebeğin kız ve 3 günlük olduğu anlaşıldı. Burada görevliler tarafından bakıma alınıp tedavisi yapılan bebek, altı değiştirilip mama verildikten sonra sağlık kontrolünden geçirildi.

ANNE VE ANNEANNE TUTUKLANDI

Yapılan çalışmayla 3 günlük bebeği sokağa bıraktıkları tespit edilen anne İlkay Yıldırım ve anneanne Ayşe Tosun, polis tarafından gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan anne ve anneanne serbest bırakıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında Bolvadin Cumhuriyet Başsavcılığı , serbest bırakılan İlkay Yıldırım ve Ayşe Tosun'un tekrar gözaltına alınarak ifadelerinin alınmasına karar verdi. Polis ekiplerince yeniden ifadeleri alınan İlkay Yıldırım ve Ayşe Tosun, aynı gün akşam işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Anne ve anneanne, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.

'BAKMA ŞANSIM YOKTU'

Anne İlkay Yıldırım ve anneanne Ayşe Tosun'un bebeği terk etme nedeninin, tepkilerden çekinme olduğu öğrenildi. İlkay Yıldırım'ın daha önce bir evlilik yaptığı ve eşiyle yaşadığı geçimsizlik nedeniyle boşandığı, Bolvadin'de bir başka kişiyle 1 yılı aşkın süredir nikahsız birlikte yaşadığı, bu ilişkiden hamile kaldığı ve bunu da çevresinden gizlediği ifadesine yansıdı. Yıldırım'ın ifadesinde, "Bebek dünyaya geldiğinde bakma şansım yoktu. Ekonomik anlamda zor bir dönem geçiriyordum. Resmi birliktelik olmadığı için çevremdeki insanların da vereceği tepkilerden çekindim ve bebeği sokağa terk ettim" dediği öğrenildi.

KIZININ KARARINA GÖZ YUMMUŞ

Ayşe Tosun'un da bu süreçten çok mutlu olmadığı, ancak kızının toplumda 'kötü kadın' olarak anılmasını istemediği için kızının kararına uyarak bebeği sokağa terk etmesine göz yumduğu şeklinde ifade verdiği kaydedildi.

KORUMAYA ALINACAK

Sokağa terk edilen bebeğin Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde devam eden tedavisinin ardından Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alınacağı belirtildi.

GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDILAR

Diğer yandan İlkay Yıldırım ile Ayşe Tosun, olay günü bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde ara sokaktan önce Ayşe Tosun'un yürüyerek çıktığı, kısa süre sonra da İlkay Yıldırım'ın karnını tutarak Tosun'un peşinden gittiği görüldü. Anne-kızın bebeği bu sırada bırakmaya mı götürdüğü yoksa bırakıp, döndükleri sırada mı görüntünün kaydedildiği henüz tespit edilemedi.