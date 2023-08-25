Başkan istifa edecek mi? İspanya Kadın Milli Futbol Takımı maçlara çıkmama kararı aldı

Kadınlar Dünya Kupası seremonisinde kadın futbolcuyu dudağından öpen ve FIFA Disiplin Kurulu tarafından hakkında soruşturma açılan İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) Başkanı Luis Rubiales, gelen tüm tepkilere rağmen istifa etmeyeceğini açıkladı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in dahi istifaya çağırdığı Rubiales, İspanyol basınını ve sol koalisyon hükümetini kendisine karşı karalama kampanyası yürütmekle suçladı.

NE OLMUŞTU?

Rubiales, polemiklere neden olan kadın milli futbolcu Jenni Hermoso'yu madalya töreni sırasında dudağından öpme anını ise "kutlamanın verdiği coşku, rıza ve karşılığı olan bir hareket" olarak ifade etti. Şeref tribünündeki uygunsuz hareketlerinden dolayı, o sırada yan tarafında oturan Kraliçe Letizia ve küçük kızı Prenses Sofia'dan "özür dileyen" Rubiales, "fikirlerini ve gerçeği savunmaktan dolayı aşağılandığını" ileri sürdü. RFEF Başkanı ayrıca kendisini sert dille eleştiren Başbakan Yardımcısı Yolanda Diaz ile iki bakan hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi.