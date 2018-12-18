Son Dakika Haberleri: Tepkisizliğe Tepki

Tepkisizliğe Tepki

4 saat önce

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir grup vatandaş Çin Halk Cumhuriyeti tarafından Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine uygulanan baskıyı protesto etmek amacıyla eylem düzenledi.

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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir grup vatandaş Çin Halk Cumhuriyeti tarafından Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine uygulanan baskıyı protesto etmek amacıyla eylem düzenledi.

Çerkezköy Belediye Meydanı'nda düzenlenen eylemde vatandaşlar gün boyu hareketsiz bekledi. Yapılan açıklamada, "Doğu Türkistan'daki soydaşlarımızın yaşadığı zulme karşı sessiz kalmak istemedik. Bu zulme sessiz kalınmamalı. Vatandaşlarımız ve devlet yetkililerimiz tarafından gerekli hassasiyet gösterilmelidir" ifadelerine yer verildi.

Gün boyunca hareketsiz beklediler

Çerkezköy Belediye Meydanı'nda toplanan vatandaşlar gün boyunca hareketsiz bir şekilde beklediler. Soğuk havaya rağmen ellerinde Doğu Türkistan Bayrağı ile bekleyen vatandaş gün sonunda alandan ayrıldı. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 02:34 Kaynak: İHA

Tekirdağ, Doğu Türkistan, Çerkezköy, Yaşam
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