Tepsam Başkanı Yıldırım: Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin Bekası İçin Mücadele Veriyor

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Rusya'dan Türkiye ile Suriye Arasında İmzalanan Adana Mutabakatı ile İlgili Dikkat Çeken Çıkış

Ünlü Şarkıcı Hadise, Beğendiği 10 Milyon Liralık Evi Alabilmek İçin Lüks Evini Satışa Çıkardı

İki Kardeşin Gaziantep Mutfağına Kazandırdığı Kiremitte Lavaş Kebabı Tadanların Vazgeçilmezi Oluyor

Erdoğan'ın "Yasin Senin Niye Bıyık Yok" Diye Sorduğu Aday Bıyık Bıraktı