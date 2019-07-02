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TEPSAM Başkanı Yıldırım'dan BM'ye tepki

1 saat önce

Türkiye Ekonomik Politik ve Stratejik Araştırma Merkezi (TEPSAM) Başkanı Teoman Yıldırım, BM'nin terör örgütü PKK/PYD/YPG güdümündeki SDG'nin komutanlarından PKK'lı teröristle gizli biçimde 'eylem planı' imzalamasını kınadı.

TEPSAM Başkanı Yıldırım'dan BM'ye tepki, System.String[]
Türkiye Ekonomik Politik ve Stratejik Araştırma Merkezi (TEPSAM) Başkanı Teoman Yıldırım, BM'nin terör örgütü PKK/PYD/YPG güdümündeki SDG'nin komutanlarından PKK'lı teröristle gizli biçimde 'eylem planı' imzalamasını kınadı.

BM Çocuklar ve Silahlı Çatışma Özel Temsilcisi Virginia Gamba'nın, PKK'lı terörist Ferhat Abdi Şahin ile BM'nin Cenevre Ofisinde üyelerin bilgisi dışında bir araya gelmesini eleştiren TEPSAM Başkanı Teoman Yıldırım, "Anlaşma imzalaması bataklığa dönüşecek bir adımdır. PKK/PYD/YPG güdümündeki sözde SDG'ye komutanlık eden PKK teröristi 'Ferhat Abdi Şahin' ile BM'nin üyeleri bilgisi dışında bir araya gelerek 'Eylem Planı' imzalaması, BM adına son derece üzücü ve şiddetle kınanması gereken bir durumdur. Türkiye'nin bölgedeki terör örgütlerine yönelik operasyonunun önüne geçmek adına atılan bir adımdır. Bir terör örgütüyle anlaşma yapması hiçbir şekilde izah edilemez. Bölgede uzun yıllar sürecek bir coğrafi plan uygulamak isteniyor. Türkiye gerekli stratejik adımlarını atmak zorundadır" dedi.

Türkiye'yi yalnızlaştırmak için çalışanların olduğunu belirten Yıldırım, "PKK/PYD/YPG'nin çocuklara karşı zorla silah altına alması dahil en ağır insancıl ve uluslararası hukuk suçlarını işlediğini teyit etmesinin, terör örgütünün sicilinin bir kere daha gözler önüne serilmesi bakımından önemlidir. Türkiye direnen ve çevresindeki sorunlarla büyük bir gayret ve olgunlukla mücadele eden bir devlettir. BM'nin terör örgütüyle anlaşma yapması birileri tarafından meşrulaştırmaya çalışılan bir PKK devletinin sinyalidir. Eylem Planı adı altında yapılan anlaşma ayrıca BM'nin terörizmle ilgili aldığı kararların bizzat BM tarafından açık bir ihlalidir" diye konuştu. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 04:04 Kaynak: İHA
Birleşmiş Milletler, Yıldırım, Teoman, PKK, Politika
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