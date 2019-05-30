TEPSAM Başkanı Yıldırım: "Pençe harekatı Türkiye'nin terörle mücadele konusunda kararlılığının...

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik 'pençe Harekatını' değerlendiren Türkiye Ekonomik Politik ve Stratejik Araştırma Merkezi (TEPSAM) Başkanı Teoman Yıldırım, "Kandil, Asos ve diğer yerlerde de tespit edilen terör hedeflerine yönelik yapılan operasyon...

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik 'pençe Harekatını' değerlendiren Türkiye Ekonomik Politik ve Stratejik Araştırma Merkezi (TEPSAM) Başkanı Teoman Yıldırım, "Kandil, Asos ve diğer yerlerde de tespit edilen terör hedeflerine yönelik yapılan operasyon ile ilgili TSK terörle mücadele konusunda istikrarın sağlanması için mücadele gösteriyor" dedi.



Türkiye Ekonomik Politik ve Stratejik Araştırma Merkezi (TEPSAM) Başkanı Teoman Yıldırım, açıklamalarda bulundu. Bölücü örgütün Türkiye'de siyasi bir denklem olma çabasıyla bölgede alan hakimiyeti kurma girişimi sergilediğini ifade eden Yıldırım, "Türkiye siyasi denklemi yok etmek için ve bölgede bekasal güvenliğini sağlamak için hareket geçti. Pençe harekatı hem beka açısından hem jeopolitik açıdan ihtiyaç olan bir harekattır. Türkiye'nin bölgede kontrolü ele almak istemesi ki bu en doğal hakkı. Bölgede 12 gözlem noktası var. PKK varlığının ortadan kaldırılmadığı sürece Türkiye'nin her zaman siyasi ve joepolitik açısından tehdit altına kalacak. Pençe harekatı sadece terör örgütü imhası değil uluslararası ortaklar ile ilişkiler açısından da önem taşıyor" diye konuştu.



Tüm devletlerin terörün finansmanını önleme, ulaştırma, karşılıklı hukuk desteği, suçluların iadesi gibi konularda samimiyet ve kararlılığın olduğu anlaşmalar yapması gerektiğini savunan Yıldırım, "Ülkeler, başta kendi bölgesel stratejileri olmak üzere terörle mücadele konusunda tüm dünya güvenliği için iş birliği yapmak zorundadır. Küreselleşmiş terör ve terörizm sorunu konusunda en çok mücadele veren ülkenin Türkiye. Terör sorunu küresel bir hal aldı. Milyonlarca insanın dünyanın çeşitli ülkelerin kapılarına dayanmasına sebep oldu. Hiçbir ülke bu sorunlar bize uzak gelemezler dememeli. Terör ve savaşlar ile beraber mülteci sorunu da oluşuyor" açıklamasını yaptı.



Yıldırım, "TSK'nın harekatı sadece dağdaki PKK'yı hedef alan bir girişim değil Kuzey Irak'taki operasyon Kandilin varlığının son bulması için içinde birçok psikolojik hedeflerinde barındırıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin faaliyetlerini aralıksız, eksiksiz ve kararlılıkla devam ettiriyor. Türkiye'nin onay vermediğimi hiçbir şeyin jeostratejik olarak bölgesinde olması söz konusu olamaz" şeklinde konuştu. - BURSA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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