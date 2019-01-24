Tepsam Başkanı Yıldırım: Türkiye Olmadan Orta Doğu'da Huzur Olmaz

Türkiye Ekonomik Politik ve Stratejik Araştırma Merkezi (TEPSAM) Başkanı Teoman Yıldırım,"Türkiye olmadan Orta Doğu'da huzur olmaz" dedi.

Türkiye Ekonomik Politik ve Stratejik Araştırma Merkezi (TEPSAM) Başkanı Teoman Yıldırım,"Türkiye olmadan Orta Doğu'da huzur olmaz" dedi.



Türkiye Ekonomik Politik ve Stratejik Araştırma Merkezi (TEPSAM) Başkanı Teoman Yıldırım, Orta Doğu'daki son gelişmelere yönelik açıklamalarda bulundu. Teröre karşı dünya devletlerinin ortak hareket etmesi gerektiğini söyleyen Yıldırım, "Terörle mücadele stratejisinin amacı, insan haklarından ödün vermeden ve dünyayı güvenli hale getirerek vatandaşların; özgürlüğün, güvenliğin ve adaletin hakim olduğu bir ortamda yaşamalarını sağlamaktır. Terörizme karşı dünya devletleri ortak mücadele ederek, vatandaşlarını en iyi şekilde koruma konusunda azimli ve kararlı olmalıdır" diye konuştu.



"MÜCADELEDE ULUSLARARASI ORTAKLAR İLİŞKİLER ÖNEMLİ"



Tüm devletlerin terörün finansmanını önleme, ulaştırma, karşılıklı hukuk desteği, suçluların iadesi gibi konularda samimiyet ve kararlılığın olduğu anlaşmalar yapması gerektiğini savunan Yıldırım, "Ülkeler, başta Orta Doğu olmak üzere terörle mücadele konusunda iş birliği yapmak zorundadır" ifadelerini kullandı.



"TERÖRLE MÜCADELE KOORDİNATÖRLÜĞÜ KURULMALI"



Orta Doğu'da terörle mücadele koordinatörlüğünün kurulması ve kontrolün Türkiye'ye bırakılması gerektiğini dile getiren Yıldırım, "Terörle mücadele alanında daha iyi iletişim kurulmalıdır. Özellikle son yıllarda Irak ve Suriye'de yaşanan süreçlerin kontrolü başta Türkiye, ABD ve Rusya için önem arz ediyor. Terörle mücadele için ülkeler için güçlü ortaklıklar kurulmalıdır" dedi.



"TÜRKİYE OLMADAN ORTA DOĞUDA HUZUR OLMAZ"



"ABD bizi müttefik olarak görüyorsa, talep ve beklentilerimizi dikkate almak zorundadır" diyen Teoman Yıldırım, "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Operasyonları öncesindeki riskler, bugün yaşanan süreçten daha az değildi. Ordumuz kararlılıkla müdahaleleri yaptı ve oyunları bozdu. Türkiye olmadan Orta Doğu'da huzur olmaz, dünya bunu kabul etmelidir. Özellikle Suriye olmak üzere terör ile mücadele konusunda Türkiye'nin eli güçlü durumdadır. Bizim onay vermediğimiz hiçbir şeyin jeostratejik olarak Orta Doğu'da olması söz konusu değil" diye konuştu.



"TERÖR SORUNU KÜRESEL HAL ALDI"



Küreselleşmiş terör ve terörizm sorunu konusunda en çok mücadele veren ülkenin Türkiye olduğunu ifade eden Teoman Yıldırım, "Terör sorunu küresel bir hal aldı. Milyonlarca insanın dünyanın çeşitli ülkelerin kapılarına dayanmasına sebep oldu. Hiçbir ülke bu sorunlar bize uzak gelemezler dememeli. Terör ve savaşlar ile beraber mülteci sorunu da oluşuyor" ifadelerini kullandı. - İstanbul

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