Tepsam Başkanı Yıldırım: Türkiye, Ortadoğu'nun Kilit Taşıdır

TEPSAM Başkanı Teoman Yıldırım, Türkiye 'nin, Ortadoğu'nun kilit taşı olduğunu belirterek, "Ortadoğu kaynayan bir kazan. Suriye 'de yaşanan savaş, kalıcı bir sorun haline dönüşen göç haline gelmiş durumda" dedi.Dünyada Çin Halk Cumhuriyeti ile Amerika 'nın başını çektiği iki kutuplu bir ekonomik ve ticari savaşın yer aldığını dile getiren TEPSAM Başkanı Teoman Yıldırım, savaşların da önemli merkezlerinden birisinin Ortadoğu olduğunu söyledi. "Vekalet savaşları adı altında insanlık tarihinin en kanlı, en hain, en aşağılık savaşları Ortadoğu'da cereyan ediyor" diyen Yıldırım, "YPG, PYD, DEAŞ ellerine on binlerce dolarlık silahlar verilerek Ortadoğu coğrafyasında Türk'ün, Kürt'ün, Arap'ın başına bela edilmiş durumda" ifadelerini kullandı."TÜRKİYE, ORTADOĞU'NUN SÜPER GÜCÜ HALİNE GELDİ"Suriye'de yaşanan savaşın kalıcı bir sorun haline dönüşen göç haline geldiğini ifade eden Teoman Yıldırım, Türkiye'nin, Ortadoğu, Balkanlar, Kafkasya ve Doğu Akdeniz 'in süper gücü haline geldiğini ifade etti. Terör örgütlerinin bu kilit taşını yok etmek için hareketlendirildiğini belirten Yıldırım, "Bu coğrafyada asıl hedef Türkiye'dir. Ortadoğu'nun birçok eski medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Ortadoğu kaynayan bir kazandır. Bu da bölgenin dünya petrol ihtiyacını karşılamada önemli bir nokta olmasından kaynaklanıyor" dedi."GÜVENLİ BÖLGEYİ TÜRKİYE'NİN YÖNETMESİ MÜLTECİ AKININI DURDURACAK"Güvenli bölgeyi Türkiye'nin yönetecek olmasının mülteci akınını durduracağını ve sivilleri güvence altına alacağını belirten Yıldırım, "Türkiye'nin gündeme getirdiği güvenli bölge, Suriye'deki çatışmalardan kaçan sivil nüfusun can güvenliğinin sağlandığı barınma alanı oluşturulmasını öngörüyor. Türkiye bölgeyi, tüm Suriye'den göç eden sivillerin toplanabileceği ya da Türkiye'ye geçmiş Suriyelilerin arzu etmeleri halinde yerleşebileceği bir bölge olarak tasarlıyor" ifadelerini kullandı."Güvenli bölge Türkiye'nin askeri konuşlanmasıyla, istihbari faaliyetleriyle yerel halkın dahil olmasıyla bir güvenlik bölgesi oluşturması stratejik olarak Ortadoğu'nun kilit taşı olduğunun göstergesidir" diyen Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti:"Türkiye'nin kontrolündeki güvenli bölgenin en önemli unsuru insanların güvenliğini korumak olacaktır. Güvenli bölge yönetimi Türkiye zamanında bırakılsaydı 2015-2016 yıllarına damgasını vuran büyük mülteci akını yaşanmayacaktı. Güvenli Bölge kurulmuş olsa dahi PKK/YPG, FETÖ, DEAŞ Türkiye'yi hedef alan terör örgütleriyle mücadele konusunda devletimiz Türk milletinin bekası için tereddüte mahal bırakmayacak şekilde kararlı. Türkiye'yi hedef alan terör örgütleriyle mücadele her satıhta devam ediyor.""KOLEKTİF FORMÜLLER BENİMSENMELİ"Ortadoğu'daki sorunları çözme girişimleri çerçevesinde 'kolektif formüllerin benimsenmesi' gerektiğini vurgulayan Yıldırım, Washington 'un tek başına başarılı olamayacağı ve Ortadoğu'daki mevcut çıkmazda en çok Türkiye'ye ihtiyacı olduğunu ifade etti.Yıldırım, " ABD 'nin Suriye'deki manevra alanları daraldı. Dış politikasında başta Türkiye olmak üzere müttefiki olarak gördüğü ülkeler bağlamında yalnızlaştı. Amerika bu yalnızlığın kendisini ciddi bir felakete götüreceğini anladı. Bu sebeple de Fırat 'ın doğusunda Türkiye-ABD ilişkileri noktasında bir tercih yapmak zorunda kaldı" açıklamasında bulundu. " Trump ya Fırat'ın doğusunda kendi politikaları doğrultusunda mücadele ederek zaman kaybedecekti ya da Balkanlardan Karadeniz 'e, Kafkaslardan Ortadoğu'ya kadar kendi dış politikaları doğrultusunda yeni bir süreci başlatacaktı" diyen Yıldırım, "Şu anda göründüğü kadarıyla Amerika, Türkiye ile güven bölge konusunda anlaşarak yeni bir iş birliği sürecini başlatmak istiyor" ifadelerini kullandı. - İstanbul