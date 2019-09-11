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TEPSAM'dan kurtuluş mesajı

16 dakika önce

TEPSAM Başkanı Teoman Yıldırım, Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümünü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

TEPSAM'dan kurtuluş mesajı, System.String[]

TEPSAM Başkanı Teoman Yıldırım, Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümünü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.


Teoman Yıldırım mesajında, "Bugün kadim şehrimiz Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümünü kutlamanın heyecanını ve coşkusunu yaşıyoruz. Kurtuluş günleri, gençlerimize, geleceği görmek için geçmişi anlamak gerektiğine dair bir şuur vermeye gayret ettiğimiz günlerdir. Tarihini ve geçmişini iyi bilmeden geleceği inşa etmek mümkün değildir. Bu sebeple kurtuluş günlerimiz, tarihe ışık tutması açısından son derece mühimdir. Bizlere düşen görev tarihiyle, sosyal, kültürel ve bütün değerleriyle ve doğasıyla önemli değerlere sahip ilimizin kalkınması ve gelişmesi için var gücümüzle çalışmaktır. Hepimizin ortak değeri, Bursa ve ülkemiz olmalıdır. Esaret altında yaşamaktansa ölümü tercih eden, şehitlik mertebesini kendine şeref madalyası gören ruh, bugün bizlere bağımsız, hür ve istiklalini kazanmış bir ülkede yaşamak imkanını kazandırmıştır. Bu büyük mücadelenin, şanlı başarının mirasçıları olan bizler bütün bunları bir emanet bilmeli ve bu emaneti yücelterek korumayı ilke edinmeliyiz. Geçmişten aldığı bu güçle bugün 97. yıl dönümünü kutladığımız aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anarken, bütün Bursalı vatandaşlarımızın 11 Eylül Kurtuluş Gününü kutluyor, en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi. - BURSA

Yıldırım, Teoman, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 11:29 Kaynak: İHA
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