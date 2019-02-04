Tepsi ile Karda Kayarken Taşa Çarpınca Yaralandılar
51 dakika önce
Konya'nın Derbent ilçesindeki Aladağ Kayak Merkezi'nde büyük tepsi ile karda kayarken taşa çarparak düşüp yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırıldıAlınan bilgiye göre, Aladağ Kayak Merkezi'ne giden Ali Sarıkaya (22) ve Salih Durak (22), evlerinden getirdikleri, üzerinde yemek yenilen iki büyük...
Konya
'nın Derbent
ilçesindeki Aladağ Kayak Merkezi
'nde büyük tepsi ile karda kayarken taşa çarparak düşüp yaralanan 2 kişi, hastaneye kaldırıldı
Alınan bilgiye göre, Aladağ Kayak Merkezi'ne giden Ali Sarıkaya
(22) ve Salih Durak (22), evlerinden getirdikleri, üzerinde yemek yenilen iki büyük tepsi ile karda arka arkaya kaymaya başladı.
Hızlanan Sarıkaya ve Durak, karın altındaki büyük bir taşa çarpınca dengelerini kaybederek düştüler. Bir süre yuvarlanan Sarıkaya ile Durak, yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Derbent Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Sarıkaya, ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.
Sarıkaya'nın kafa travması geçirdiği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:28 Kaynak: AA
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