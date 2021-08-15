Teqball Federasyonu ilk genel kurulunu yaptı

2021 yılı nisan ayında kurulan Teqball (masa futbolu) Federasyonu, 1. Olağan Genel Kurulunu İstanbul'da gerçekleştirdi.
Türkiye Teqball Federasyonundan yapılan açıklamaya göre seçime tek liste giren Sabahattin Sabrioğlu, delegelerin tamamının oyunu alarak yönetim kurulu başkanlığına seçildi.
Sabrioğlu'nun başkanlığına seçildiği yönetim kurulunda Sebahattin Keskin, Haldun Yamakoğlu, Akın Öner, Faruk Ügümü, Mehmet Çelik ve Mehmet Tayfun Karaalp yer aldı.
Öte yandan Sebahattin Keskin, verilen önerge sonrası genel kurul kararıyla onursal başkanlığa getirildi.
Kaynak: AA
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