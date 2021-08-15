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Teqball Federasyonu ilk genel kurulunu yaptı - Son Dakika

Teqball Federasyonu ilk genel kurulunu yaptı

15.08.2021 18:55
Teqball Federasyonu ilk genel kurulunu yaptı, System.String[]

2021 yılı nisan ayında kurulan Teqball (masa futbolu) Federasyonu, 1. Olağan Genel Kurulunu İstanbul'da gerçekleştirdi.

2021 yılı nisan ayında kurulan Teqball (masa futbolu) Federasyonu, 1. Olağan Genel Kurulunu İstanbul'da gerçekleştirdi.

Türkiye Teqball Federasyonundan yapılan açıklamaya göre seçime tek liste giren Sabahattin Sabrioğlu, delegelerin tamamının oyunu alarak yönetim kurulu başkanlığına seçildi.

Sabrioğlu'nun başkanlığına seçildiği yönetim kurulunda Sebahattin Keskin, Haldun Yamakoğlu, Akın Öner, Faruk Ügümü, Mehmet Çelik ve Mehmet Tayfun Karaalp yer aldı.

Öte yandan Sebahattin Keskin, verilen önerge sonrası genel kurul kararıyla onursal başkanlığa getirildi.

İstanbul, Türkiye, Nisan, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Teqball Federasyonu ilk genel kurulunu yaptı - Son Dakika Spor


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