Son Dakika Haberleri: Ter Stegen: Bu Anlar İçin Kaleci Oldum
Son Dakika Spor Ter Stegen: Bu Anlar İçin Kaleci Oldum

Ter Stegen: Bu Anlar İçin Kaleci Oldum

1 saat önce

Barcelona forması ile 200. maçına çıkan Marc Andre Ter Stegen, kaleci olmanın ve Barcelona’da oynamanın ona ne anlam ifade ettiğini anlattı.

Barcelona forması ile 200. maçına çıkan Marc Andre Ter Stegen, kaleci olmanın ve Barcelona'da oynamanın ona ne anlam ifade ettiğini anlattı.

Ter Stegen: Bu Anlar İçin Kaleci Oldum

Marc-André ter Stegen, Barcelona, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 03:39 
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