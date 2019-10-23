Ter Stegen: Bu Anlar İçin Kaleci Oldum
1 saat önce
Barcelona forması ile 200. maçına çıkan Marc Andre Ter Stegen, kaleci olmanın ve Barcelona’da oynamanın ona ne anlam ifade ettiğini anlattı.
Barcelona forması ile 200. maçına çıkan Marc Andre Ter Stegen, kaleci olmanın ve Barcelona'da oynamanın ona ne anlam ifade ettiğini anlattı.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 03:39
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