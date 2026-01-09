TERA Yatırım Holding'den Katılım Bankası Hamlesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Finans

TERA Yatırım Holding'den Katılım Bankası Hamlesi

09.01.2026 15:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş., Asya Pasifik bölgesinde faaliyet gösteren bir katılım bankasının satın alınmasına yönelik bağlayıcı olmayan teklif verdiğini açıkladı.

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapılan açıklamada, 9 Ekim 2025 tarihinde yayımlanan özel durum açıklamasına atıf yapılarak, büyüme stratejisi ve uluslararası faaliyetlerin çeşitlendirilmesi hedefleri doğrultusunda katılım finans ilkeleri çerçevesinde faaliyet gösteren bir bankanın satın alınmasına ilişkin ön görüşmelerin başlatıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, söz konusu süreç kapsamında satıcı tarafa Non-Binding Indicative Offer (bağlayıcı olmayan teklif) iletildiği belirtilirken, bundan sonraki aşamada ilgili katılım bankasına yönelik detaylı inceleme (due diligence) çalışmalarının ve müzakerelerin sürdürülmesinin planlandığı ifade edildi.

Satın alma işleminin; ilgili ülkedeki düzenleyici otoritelerin mevzuatı ve izin süreçleri başta olmak üzere gerekli tüm onayların alınması ve taraflar arasında bağlayıcı sözleşmelerin imzalanması halinde tamamlanabileceği vurgulandı.

Şirket, sürece ilişkin gelişmelerin mevzuat hükümleri çerçevesinde kamuoyu ve yatırımcılarla paylaşılacağını belirterek, sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda yeni yatırım fırsatlarının değerlendirilmeye devam edildiğini kaydetti.

Finans, Son Dakika

Son Dakika Finans TERA Yatırım Holding'den Katılım Bankası Hamlesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fırtına dehşeti yaşattı Ölümden saniyelerle kurtuldular Fırtına dehşeti yaşattı! Ölümden saniyelerle kurtuldular
Lodos faciaya yol açtı: Bursa’da çöken duvar can aldı Lodos faciaya yol açtı: Bursa'da çöken duvar can aldı
Kahramanmaraş’ta çalan sirenler ortalığı karıştırdı, gerçek bambaşka çıktı Kahramanmaraş'ta çalan sirenler ortalığı karıştırdı, gerçek bambaşka çıktı
Bilanço belli oldu İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat Bilanço belli oldu! İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat
Sinan Ateş cinayeti davasında sanıkların talebi reddedildi Sinan Ateş cinayeti davasında sanıkların talebi reddedildi
Görüntüler korkunç Çatısı uçan ev savaş alanına döndü Görüntüler korkunç! Çatısı uçan ev savaş alanına döndü

16:41
Helal olsun sana Kenan Juventus’ta üst üste ikinci kez aynı şeyi yaşadı
Helal olsun sana Kenan! Juventus'ta üst üste ikinci kez aynı şeyi yaşadı
16:20
Şeyma Subaşı’nın uyuşturucu testi sonucu pozitif çıktı
Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu testi sonucu pozitif çıktı
16:13
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti
16:10
Savcı Sayan’dan bomba transfer iddiası
Savcı Sayan'dan bomba transfer iddiası
15:55
YPG’ye 16.00’da büyük operasyon geliyor Son çağrı yapıldı
YPG'ye 16.00'da büyük operasyon geliyor! Son çağrı yapıldı
15:39
Kar yağışı beklenenden daha şiddetli olacak Uzman isim uyardı: İmkanı olan evden çalışsın
Kar yağışı beklenenden daha şiddetli olacak! Uzman isim uyardı: İmkanı olan evden çalışsın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 16:56:19. #7.11#
SON DAKİKA: TERA Yatırım Holding'den Katılım Bankası Hamlesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.