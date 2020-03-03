Terapi kurslarında sanat eserleri oluşturdular - Son Dakika
Son Dakika Güncel Terapi kurslarında sanat eserleri oluşturdular - Son Dakika

Terapi kurslarında sanat eserleri oluşturdular

7 saat önce

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi ile psikiyatri kliniğinde tedavi gören hastaların, terapi için aldıkları kurslarda yapılan el sanatı ürünleri için sergi oluşturuldu.

Terapi kurslarında sanat eserleri oluşturdular, System.String[]

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi ile psikiyatri kliniğinde tedavi gören hastaların, terapi için aldıkları kurslarda yapılan el sanatı ürünleri için sergi oluşturuldu.

Adapazarı Kültür Merkezinde (AKM) gerçekleşen sergide, hastalar tarafından ortaya konan el sanatları ürünleri ilgi gördü.

Burada kurs hocaları tarafından Serdivan Kaymakamı Muhsin Çatmadım'a bilgi verildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem Yüce ve beraberindeki öğretmenler, öğrencileri ziyaret etti ve sergilenen eserlerden satın aldı.

Sakarya Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 01:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Suriye sınırında helikopter ve ambulans hareketliliği yaşandı
Edirne sınırındaki insan kaçakçıları konuştu: Yunanistan'a geçişlerde indirime gittik Son dakika: Komedyen Atalay Demirci FETÖ'den 5 yıl hapis cezası aldı Midilli Adası'nda göçmenlerle Yunan polisi arasında gerginlik yaşandı

Son Dakika Haberleri
19:43 DJ Burak Yeter: Bu yaz bizim yazımız olacak
18:44 Ihlamurun faydaları nelerdir? Ihlamur çayı neye iyi gelir?
18:44 Havucun faydaları nelerdir? Havucun cilde, saça ve göze faydaları
18:44 Survivor'da Tayfun ve Nisa aşk mı yaşıyor?
17:26 Müslüm Gürses'in ismi Şükran Köyü'nde dikilen çınar ve büstüyle yaşatılacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 20:09:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Terapi kurslarında sanat eserleri oluşturdular - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]