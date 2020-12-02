TERAPİDER'den "kaygı ve korkularınız hayatınızı mahvetmesin" uyarısı - Son Dakika

Aile Terapileri ve Tarapistleri Derneği (TERAPİDER) Genel Başkanı Taner Canatar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle birçok kişinin kaygı ve korkularının arttığını belirtti.

Canatar, AA muhabirine, ana sloganlarının mutlu insanlar, huzurlu aileler ve sağlıklı bir toplum olduğunu söyledi.

TERAPİDER olarak destek isteyen her kişi ya da kuruma ellerinden geldiğince yardımcı olmaya çalıştıklarını ifade eden Canatar, bu sıkıntılı süreçte bilgilendirici bültenler yayınlamaya, ücretsiz destek hattından soruları cevaplamaya ve online terapilerle insanlara yardımcı olmaya çalıştıklarını kaydetti.

Bu dönemde sağlıklı bir toplum algısını bozacak küresel bir salgınla karşı karşıya olunduğunu ifade eden Canatar, şöyle devam etti:

"İnsanlarda yoğun bir kaygı ve korku yaratan, ölüm korkusunun süreklilik gösterdiği bir dönemdeyiz. Hem sosyal hem aile hem de iş hayatımızda hiç ummadığımız, beklemediğimiz bazı problemlerle karşı karşıya kalıyoruz. Bu dönemde hem işsizlik yani ekonomik kayıplar çok artıyor, hem mevcut hayatımıza ait düzenimiz altüst oluyor ve bozuluyor. Bu düzen bozukluğundan en çok kadınlar ve çocuklar etkileniyor. Hala bu büyük tehdit hepimiz için devam ediyor. Hepimizin dengesini bozuyor, ruhsal dünyasına etki ediyor. Bununla baş etmek zaman zaman zor olmakla birlikte gitgide daha zorlaşıyor. Kaygı ve korkularımızın bir çoğunun normal kabul edebilecek bir dönem yaşıyoruz. Gerçek bir tehditle karşı karşıyayız ve bu gerçek tehdit karşısında kaygılanıyor ve endişeleniyor olmak normal, hoş görülebilir. Yeter ki bu kaygı ve korkularımız hayatımızı mahvetmesin."

Hoşgörünün, yardımlaşmanın, sevginin egemen olması gerektiği bir dönemde olunduğunu aktaran Canatar, kaygı ve endişelerle ancak bu şekilde baş edilebileceğini söyledi.

TERAPİDER Üyesi Klinik Psikolog Seda Işık da bu süreçten en çok çocukların etkilendiğini kaydetti.

Çocukların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili detaylı bir bilgiye sahip olmadığını ve bu nedenle kaygılarının çok fazla olduğunu ifade eden Işık, bu süreçte ailelere çocuğun gelişim düzeyine, yaşına uygun doğru bilgileri aktarması tavsiyesinde bulundu.