Teras katından düşen Derya konuştu: 'Kimse tarafından itilmedim' - Son Dakika

İzmir'in Konak ilçesinde bir apartmanın 4'üncü katından düşerek ağır yaralanan Derya Kılıç, 15 günlük tedavisinin ardından taburcu oldu. Sosyal medyadan açıklama yapan Kılıç, 'Kimse tarafından itilmedim ve kimse yüzünden düşmedim' dedi.

Olay 13 Mayıs Perşembe günü ilçeye bağlı Akın Simav Mahallesi Şehit Nihatbey Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre Deniz Ö. (35) ile kız arkadaşı olduğu öne sürülen Derya Kılıç (24), konuşmak için Deniz Ö.'nün evinde buluştu. İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Derya Kılıç, 4'üncü kattan aşağı düştü. Ağır yaralanan kadını gören Deniz Ö.'nün ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Talihsiz kadın sağlık ekipleri tarafından ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Erkek arkadaş tutuklandı

Olayın ardından Derya Kılıç'ın erkek arkadaşı olduğu öne sürülen Deniz Ö. polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Deniz Ö.'nün emniyetteki ifadesinde, ayrılmak istediğini belirtmesi üzerine Kılıç'ın intihar girişiminde bulunduğunu söylediği iddia edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Deniz Ö., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

15 günün ardından taburcu oldu; sosyal medyadan açıklama yaptı

Öte yandan hastanedeki 15 günlük yaşam mücadelesini kazanan ve tedavisinin ardından taburcu olan Derya Kılıç, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kılıç, "Merak eden ve ulaşamayan varsa bilgi amaçlı diyeyim. Öncelikle kimse tarafından itilmedim ve kimse yüzünden düşmedim. Dün taburcu oldum. Eve geldim ve dinleniyorum. Yürüyememem dışında genel sağlık durumum iyi ve umarım her şey daha da iyiye gidecek" sözlerine yer verdi.

Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor. - İZMİR