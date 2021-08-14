İZMİR'in Karabağlar ilçesinde 3 katlı binanın teras katında yangın çıktı. Yan taraftaki 2 daireye de zarar veren yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

Umut Mahallesi 3867 Sokak'taki 3 katlı bir binanın teras katında, bugün saat 11.30 sıralarında, elektrik aksamındaki arıza nedeniyle yangın çıktı. Alevleri gören mahalle sakinleri yangını itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yangın, yan tarafta bulunan bir binadaki 2 daireye de zarar verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye, yangını söndürdü. Bu arada sinir krizi geçiren ev sahibi Hasan Bilen, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hasan Bilen'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.