Teras Kattaki Yangın Korkuttu
11 dakika önce
Teras kattaki yangın korkuttu Kastamonu'da iki katlı evin terasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışması ile kontrol altına alındıKASTAMONU - Kastamonu'da iki katlı evin teras katındaki bacadan çıkan yangın kısa süreli panik oluşturdu.
Teras kattaki yangın korkuttu Kastamonu
'da iki katlı evin terasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışması ile kontrol altına alındı
KASTAMONU - Kastamonu'da iki katlı evin teras katındaki bacadan çıkan yangın kısa süreli panik oluşturdu. İtfaiye
ekiplerinin çalışması ile kontrol altına alınan yangın büyümeden söndürüldü.
Yangın, saat 21.00 sıralarında Kastamonu Merkez
Kuzeykent Mahallesi Kazım Karabekir
Caddesi Mekan Sokak üzerinde bulunan iki katlı bir evin teras katındaki bacada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre teras katta bulunan bacadan bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Bacadan çıkan yangın kısa sürede ahşap çatıyı bir anda sardı.
Çatıdan çıkan dumanı gören çevredeki sakinler durumu hemen ev sahiplerine, itfaiye ekiplerine ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerinde yangının çıktığı eve gelen Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürmek için merdiven kurdu. İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından söndürülen yangın kontrol altına alındı. Bacanın bulunduğu çatının bir bölümü kullanılamaz hale geldi.
Yangın esnasında teras katında kimsenin olmaması da can kaybını önledi. Polis
yaşanan inceleme ile ilgili inceleme başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 11:52 Kaynak: İHA
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