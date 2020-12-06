'Teras kort'un şampiyonu - Son Dakika

'Teras kort'un şampiyonu

06.12.2020 09:57
'Teras kort'un şampiyonu, System.String[]

ANTALYA'da koronavirüse yönelik sokağa çıkma kısıtlamasının yaşandığı günlerde oturdukları apartmanın terasında babasının kurduğu düzenekle lastik bağlı topa raket vuran, baca ve antenlerin arasında antrenman yapan Yasemin Pilatin (9), kortta çalışmaya başladıktan sonra katıldığı 3...

ANTALYA'da koronavirüse yönelik sokağa çıkma kısıtlamasının yaşandığı günlerde oturdukları apartmanın terasında babasının kurduğu düzenekle lastik bağlı topa raket vuran, baca ve antenlerin arasında antrenman yapan Yasemin Pilatin (9), kortta çalışmaya başladıktan sonra katıldığı 3 turnuvada Türkiye şampiyonluğu kazandı.

Antalya'da tenisçi kardeşler Yasemin ile Melisa Pilatin (13), koronavirüs nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında evden çıkamadıkları için apartman çatısını korta dönüştüren babasının hazırladığı düzenekle antrenman yaptı. 6 katlı apartmanın terasında tenis topunu lastik ipe bağlayıp, raketle atış yapan kardeşler, güneş paneli, baca direği ve antenlerin arasında şampiyonalara hazırlandı.

KISITLAMA BİTİNCE KORTTA ÇALIŞTILARPilatin kardeşler, sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün tenis antrenörü Çağlar Özkan yönetiminde kortta çalışmalara başladı. Korttaki antrenmandan arta kalan zamanlarda terasta da çalışan kardeşler, raketleriyle topa vurarak yaptıkları atışta, falso verme kabiliyetini geliştirdi. Teras antrenmanında beton zemine sabitledikleri fırça sapına topu geçirip, raketle vuran kardeşler, topa yön verme becerilerini de kaybetmedi.3 TURNUVADA BİRİNCİLİKKısıtlamaların sona ermesinin ardından düzenlenen tenis turnuvasına katılan Yasemin, Türkiye genelinden 10 yaş grubu tenisçilerin yer aldığı 3 turnuvada birincilik kazandı. 10 yaş Türkiye şampiyonu unvanının sahibi Yasemin, 12 yaşında milli takım forması giymeyi istiyor.'TERASTA FORMUMU KORUDUM'Kısıtlama döneminde terastaki antrenmanla formunu koruduğunu anlatan Yasemin Pilatin, "Terasta babamın kurduğu düzenekle kısıtlama döneminde antrenman yaptım. O dönemde raketimle topa vurabildiğim için çok mutluydum. Ablamla yaptığımız antrenmanlarda formumu korudum. Daha sonra kortta çalışıp, boş vakitlerde terasta da antrenman yaparak vakit geçirdim. Terasta formumu koruyup, turnuvalara katıldım. 3 turnuvada birincilik kazandım. Çok mutluyum. Önümüzdeki turnuvalarda şampiyonluk kazanıp, milli takım formasını giymeyi hayal ediyorum" dedi.

Yasemin'in antrenörü Çağlar Özkan ise sporcusunun çok başarılı olduğunu söyledi. Yasemin'in tenis sevgisinden dolayı babasının da desteğiyle sokağa çıkma yasağı olduğu günlerde terasta antrenman yaptığını anlatan Özkan, bu antrenmanların performansını korumasına katkı sağladığını dile getirdi. Özkan, kısıtlamaların ardından 3 turnuvada da Türkiye birinciliği elde eden Yasemin'in ilerleyen yıllarda başarılarıyla adından söz ettireceğine inandığını belirtti.


'Teras kort'un şampiyonu
'Teras kort'un şampiyonu
'Teras kort'un şampiyonu
'Teras kort'un şampiyonu
'Teras kort'un şampiyonu
'Teras kort'un şampiyonu
'Teras kort'un şampiyonu
'Teras kort'un şampiyonu
'Teras kort'un şampiyonu

Apartman, Türkiye, Antalya, Tenis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Teras kort'un şampiyonu - Son Dakika


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