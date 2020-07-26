Terasa çıkıp atlamak istedi, polis vazgeçirdi - Son Dakika

Terasa çıkıp atlamak istedi, polis vazgeçirdi

Terasa çıkıp atlamak istedi, polis vazgeçirdi Bursa'da İş merkezi terasına çıkan ve intihar girişiminde bulunan vatandaş polisin uzun ikna çabalarının ardından intihardan vazgeçti.

Terasa çıkıp atlamak istedi, polis vazgeçirdi

BURSA - Bursa'da İş merkezi terasına çıkan ve intihar girişiminde bulunan vatandaş polisin uzun ikna çabalarının ardından intihardan vazgeçti.

Edinilen bilgilere göre, H.D. isimli şahıs işsizlik ve evinde yaşadığı sorunları sebebiyle Mudanya Belediye İş Merkezinin terasına çıkarak buradan kendini aşağıya sallandırıp atlayacağını söyledi. H.D yi terasta gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, bina etrafında güvenlik önlemleri alırken, H.D polis ekipleri tarafından yaklaşık bir saat süren ikna çalışması sonucunda ikna edilerek, terastan indirildi. Terastan indirilen H.D. daha sonra sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ambulansla Mudanya Devlet Hastanesine götürüldü.

Terasa çıkıp atlamak istedi, polis vazgeçirdi

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.07.2020 07:10

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Terasa çıkıp atlamak istedi, polis vazgeçirdi - Son Dakika
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