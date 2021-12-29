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Terasa kilitlenip 5 saat boyunca havlayan Arjantin Dogo cinsi köpek öğrencilere ders yaptırmadı - Son Dakika

Terasa kilitlenip 5 saat boyunca havlayan Arjantin Dogo cinsi köpek öğrencilere ders yaptırmadı

29.12.2021 22:14

Terasa kilitlenip 5 saat boyunca havlayan Arjantin Dogo cinsi köpek öğrencilere ders yaptırmadı Köpek, polisin sahibine ulaşmasının ardından balkondan içeri alınabildi Antalya'nın Manavgat ilçesinde çatıya kitlenen yasaklı hayvanlar kapsamındaki Arjantin Dogo cinsi köpek 5 saat boyunca havladı.

Terasa kilitlenip 5 saat boyunca havlayan Arjantin Dogo cinsi köpek öğrencilere ders yaptırmadı

Köpek, polisin sahibine ulaşmasının ardından balkondan içeri alınabildi

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde çatıya kitlenen yasaklı hayvanlar kapsamındaki Arjantin Dogo cinsi köpek 5 saat boyunca havladı. Karşı binadaki dershanedeki ders akışını etkileyen havlama sesleri, saatler sonunda sahibinin polisin ikazıyla sahibinin köpeği içeri almasıyla son buldu.

Manavgat ilçesi Aşağı Pazarcı Mahallesi Antalya Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın çatı katındaki köpeğin sabah saatlerinden itibaren sürekli havlaması çevredeki vatandaşların tepkisini çekti. Köpeğin havladığı dairede köpeğin sahibinin zor durumda ya da ölmüş olabileceğini de düşünen vatandaşlar, polisi arayarak durumu bildirdi ve yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekibi, köpeğin bulunduğu evin sahibine ulaşırken, yaklaşık 5 saat boyunca aralıksız havlayan köpek, ev sahibinin gelerek pencereyi açmasıyla birlikte camdan içeri girdi.

"Öğrenciler ders yapamadı"

Köpeğin sürekli ve yüksek sesle havlaması nedeniyle, köpeğin bulunduğu binanın tam karşısında bulunan dershanedeki öğrenciler ders yapmakta zorlandılar.

Köpeğin dershaneye geldikleri andan itibaren aralıksız havladığını belirten öğrenciler "Köpeğin havlaması nedeniyle bir türlü derse kendimizi veremedik. Bir an önce sahibinin gelmesini ve köpeğin susmasını istiyoruz. Bugünümüz boşa gitti" şeklinde konuştular.

Terasa kilitlenip 5 saat boyunca havlayan Arjantin Dogo cinsi köpek öğrencilere ders yaptırmadı
Terasa kilitlenip 5 saat boyunca havlayan Arjantin Dogo cinsi köpek öğrencilere ders yaptırmadı
Terasa kilitlenip 5 saat boyunca havlayan Arjantin Dogo cinsi köpek öğrencilere ders yaptırmadı

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Manavgat, Arjantin, Antalya, Köpek, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Terasa kilitlenip 5 saat boyunca havlayan Arjantin Dogo cinsi köpek öğrencilere ders yaptırmadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Terasa kilitlenip 5 saat boyunca havlayan Arjantin Dogo cinsi köpek öğrencilere ders yaptırmadı - Son Dakika
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