Üye Girişi
Terasa kilitlenip 5 saat boyunca havlayan köpek öğrencilere ders yaptırmadı - Son Dakika

Terasa kilitlenip 5 saat boyunca havlayan köpek öğrencilere ders yaptırmadı

29.12.2021 10:43
Terasa kilitlenip 5 saat boyunca havlayan köpek öğrencilere ders yaptırmadı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çatıya kitlenen yasaklı hayvanlar kapsamındaki Arjantin Dogo cinsi köpek 5 saat boyunca havladı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çatıya kitlenen yasaklı hayvanlar kapsamındaki Arjantin Dogo cinsi köpek 5 saat boyunca havladı. Karşı binadaki dershanedeki ders akışını etkileyen havlama sesleri, saatler sonunda sahibinin polisin ikazı üzerine köpeği içeri almasıyla son buldu.

Manavgat'ın Aşağı Pazarcı Mahallesi Antalya Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın çatı katındaki köpeğin sabah saatlerinden itibaren sürekli havlaması çevredeki vatandaşların tepkisini çekti. Köpeğin havladığı dairede köpeğin sahibinin zor durumda ya da ölmüş olabileceğini de düşünen vatandaşlar, polisi arayarak durumu bildirdi ve yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekibi, köpeğin bulunduğu evin sahibine ulaşırken, yaklaşık 5 saat boyunca aralıksız havlayan köpek, ev sahibinin gelerek pencereyi açmasıyla birlikte camdan içeri girdi.

"Öğrenciler ders yapamadı"

Köpeğin sürekli ve yüksek sesle havlaması nedeniyle, köpeğin bulunduğu binanın tam karşısında bulunan dershanedeki öğrenciler ders yapmakta zorlandılar.

Köpeğin dershaneye geldikleri andan itibaren aralıksız havladığını belirten öğrenciler "Köpeğin havlaması nedeniyle bir türlü derse kendimizi veremedik. Bir an önce sahibinin gelmesini ve köpeğin susmasını istiyoruz. Bugünümüz boşa gitti" şeklinde konuştular. - ANTALYA

Terasa kilitlenip 5 saat boyunca havlayan köpek öğrencilere ders yaptırmadı
Terasa kilitlenip 5 saat boyunca havlayan köpek öğrencilere ders yaptırmadı
Terasa kilitlenip 5 saat boyunca havlayan köpek öğrencilere ders yaptırmadı
Terasa kilitlenip 5 saat boyunca havlayan köpek öğrencilere ders yaptırmadı
Terasa kilitlenip 5 saat boyunca havlayan köpek öğrencilere ders yaptırmadı
Terasa kilitlenip 5 saat boyunca havlayan köpek öğrencilere ders yaptırmadı

YORUMLAR
500

Arjantin, Manavgat, Antalya, Köpek, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Terasa kilitlenip 5 saat boyunca havlayan köpek öğrencilere ders yaptırmadı - Son Dakika


Boşanma davasında babaya verilen ceza tartışma yarattı: 9999 yılına kadar İsrail'de kalacak Boşanma davasında babaya verilen ceza tartışma yarattı: 9999 yılına kadar İsrail'de kalacak         
10:48
Markette 20 liralık fiyat farkını zabıtanın dikkati ortaya çıkardı Markette 20 liralık fiyat farkını zabıtanın dikkati ortaya çıkardı         
10:44
Anneannesini kaybeden fenomen Berkcan Güven'den duygusal paylaşım: Sana bir elveda bile diyemedim Anneannesini kaybeden fenomen Berkcan Güven'den duygusal paylaşım: Sana bir elveda bile diyemedim         
10:31
Son Dakika: Merkez Bankası 2022 para ve kur politikası metnini yayınladı: Orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5 Son Dakika: Merkez Bankası 2022 para ve kur politikası metnini yayınladı: Orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5         
10:21
NASA, dünya dışındaki gezegenlerde yaşama ilişkin analiz yapması için 24 ilahiyatçıyı işe alacak NASA, dünya dışındaki gezegenlerde yaşama ilişkin analiz yapması için 24 ilahiyatçıyı işe alacak         
09:59
Kurt ve kangalın çiftleşmesinden doğan cinsin son hali ürküttü Kurt ve kangalın çiftleşmesinden doğan cinsin son hali ürküttü         
09:37
Üç Kuruş'un setinde kavga çıkardığı söylenen Uraz Kaygılaroğlu tartışmalara ne dedi? Üç Kuruş'un setinde kavga çıkardığı söylenen Uraz Kaygılaroğlu tartışmalara ne dedi?         
08:12
Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı         
08:10
Türkiye Kupası'nda çıkan kartın nedenini kimse anlamadı Türkiye Kupası'nda çıkan kartın nedenini kimse anlamadı         
19:02
Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar: 20-22 Aralık arasında 19,1 milyar dolar satış yapıldı Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar: 20-22 Aralık arasında 19,1 milyar dolar satış yapıldı         
18:41
Pitbull, bu kez 7 yaşındaki çocuğa saldırdı Pitbull, bu kez 7 yaşındaki çocuğa saldırdı         
17:20
Basketbolcu Muhammed Mustafa Baygül ile mutlu bir birliktelik yaşayan Burcu Binici, sevgilisini öpücüklere boğdu Basketbolcu Muhammed Mustafa Baygül ile mutlu bir birliktelik yaşayan Burcu Binici, sevgilisini öpücüklere boğdu         
17:10
Sıpanın, köpek gibi davrandığını fark eden adam, ne yapacağını bilemedi Sıpanın, köpek gibi davrandığını fark eden adam, ne yapacağını bilemedi         
16:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tepelerindeyiz" demişti! Uyarıları dikkate almayan stokçu, bedelini ağır ödedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tepelerindeyiz" demişti! Uyarıları dikkate almayan stokçu, bedelini ağır ödedi         
15:08
Ümit Özdağ aldığı tepkilere cevap verdi: Stratejik salaklar beni şaşırtmadı! Suriyeli esnafın dükkanına girip kimlik sormuştu Ümit Özdağ aldığı tepkilere cevap verdi: Stratejik salaklar beni şaşırtmadı! Suriyeli esnafın dükkanına girip kimlik sormuştu         
14:10
Son Dakika! Memur-Sen Başkanı Yalçın'dan zam tepkisi: Evli ve 2 çocuklu memura 'Aylık 38 lira ile yetinin' denileceğini, düşünmek bile istemiyoruz Son Dakika! Memur-Sen Başkanı Yalçın'dan zam tepkisi: Evli ve 2 çocuklu memura 'Aylık 38 lira ile yetinin' denileceğini, düşünmek bile istemiyoruz         
13:58
Balotelli transferi gerçekleşiyor mu? Adana Demir Başkanı'ndan resmi açıklama geldi Balotelli transferi gerçekleşiyor mu? Adana Demir Başkanı'ndan resmi açıklama geldi         
13:32

Son Dakika Haberleri
10:46 Ekrem İmamoğlu'na bir destek de Fazıl Say'dan geldi: İstanbul'u kazanmıştır, Türkiye'yi de kazanacaktır
10:44 Markette 20 liralık fiyat farkını zabıtanın dikkati ortaya çıkardı
10:37 Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan korkutan deprem uyarısı: 6-7 büyüklüğündeki depremler şaşırtıcı olmaz
10:20 Son Dakika: Merkez Bankası 2022 para ve kur politikası metnini yayınladı: Orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5
10:19 Son Dakika: Aksaray'da öğrencisine şiddet uygulayan öğretmen, görevinden alındı
10:17 Suç örgütü elebaşı, İstanbul'daki villasında gözaltına alındı
10:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çıkışının ardından kripto para yasası için ilk toplantı bugün yapılacak
09:59 Çiftçi keçisinin doğurduğu insan yüzlü oğlağı görünce gözlerine inanamadı
09:56 Metroda bir dilenci, topladığı paraları herkesin içinde çıkarıp saydı
09:52 Fatih Terim'den Farioli açıklaması geldi: İddialar doğru değil ama bana olan saygısını biliyorum
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2021 10:54:47. #1.12#
SON DAKİKA: Terasa kilitlenip 5 saat boyunca havlayan köpek öğrencilere ders yaptırmadı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement