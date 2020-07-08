Terası kenevir tarlasına çevirmişler - Son Dakika

KÜTAHYA'da, evlerinin terasındaki saksılarda 50 kök Hint keneviri yetiştirdiği tespit edilen 2 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2 şüphelinin evlerinin terasında uyuşturucu madde yetiştirdiği bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılık talimatıyla eve baskın yapan ekipler, teras katındaki saksılarda 50 kök Hint keneviri yetiştirildiğini tespit etti. Ayrıca evde yapılan aramalarda 7 gram kubar esrar da bulundu. Gözaltına alınarak sağlık kontrolünden geçirilen 2 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.