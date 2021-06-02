Terasında hobi olarak başladığı sebze yetiştiriciliğinde organik sertifikalı üretici oldu - Son Dakika

Terasında hobi olarak başladığı sebze yetiştiriciliğinde organik sertifikalı üretici oldu

Ankara'da hobi amacıyla başladığı sebze yetiştiriciliğini zaman içinde mesleğe dönüştüren 60 yaşındaki Mirgün Ünal'ın ürettiği organik fide-tohum ve sebzeler, Türkiye'nin dört bir yanına pazarlanıyor.

Ankara'da hobi amacıyla başladığı sebze yetiştiriciliğini zaman içinde mesleğe dönüştüren 60 yaşındaki Mirgün Ünal'ın ürettiği organik fide-tohum ve sebzeler, Türkiye'nin dört bir yanına pazarlanıyor.

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Evinin terasında hobi olarak domates yetiştiren Mirgün Ünal, çocukları ve komşularının olumlu yorumları üzerine küçük bir bahçede sebze yetiştiriciliği yapmaya karar verdi.

Yaklaşık 11 yıl önce Çubuk ilçesine bağlı Eğriekin Mahallesi'nde 698 metrekarelik bir yer alarak ilk serasını kuran Ünal, organik sebze yetiştirmek için araştırmalar yaptı.

Zamanla ekim alanını ve sera sayısını artırarak sertifikalı organik fide-tohum ve sebze yetiştirmeye başlayan Ünal, oğlu Kemal Mirzat'ın da bu işe ilgi duyup ziraat mühendisi olmasıyla işini büyüttü.

Ünal, organik sertifikalı ürünlerini bazı marketlerin yanı sıra organik üretim yapan firmalardan gelen sipariş ve internet üzerinden siparişlerle Türkiye'nin dört bir yanındaki tüketiciye ulaştırıyor.

"Burada çok mesai harcıyoruz, çok da zevk alıyoruz"

Mirgün Ünal, AA muhabirine, 40 yaşındayken kendi işini yapmak için özel bir şirketteki yöneticilik görevinden ayrıldığını, bir süre inşaat işiyle uğraştığını anlattı.

Evinin terasında yetiştirdiği domateslerin beğenilmesi üzerine bu işi profesyonel olarak yapmaya başladığını belirten Ünal, "Bugün 21 bin metrekare açık alan ile 4 bin metrekarelik kapalı serada üretim yapıyoruz. Çok para kazanmıyoruz ama mutluyuz. Kadro giderek büyüyor. Yanıma çocukluk arkadaşım ve oğlum de geldi. Burada çok mesai harcıyoruz, çok da zevk alıyoruz." diye konuştu.

Organik tarım ve özellikle fide yetiştirmenin çok meşakkatli olduğunu dile getiren Ünal, kurdukları ısıtma ve sulama sistemiyle yılın 10 ayında hem fide hem de sebze üretimi yaptıklarını söyledi.

Ünal, hem Tarım ve Orman Bakanlığı hem de bağımsız denetim firmaları tarafından denetlendiklerine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Siparişlere yetişmekte güçlük çekiyoruz. Burada tamamı sertifikalı organik ürünler yetiştirip satıyoruz. Bütün sebze çeşitlerini yetiştirebiliyoruz. Fide anlamında da ne istenilirse yetiştirebiliyoruz. Saksıda yeşillikler anlamında süpermarketlerde satılmak üzere patenti bizde olan ürünler yetiştiriyoruz."

Ünal, hedefinin kurutulmuş sebze ve turşu da üretmek olduğunu sözlerine ekledi.

27 yaşındaki Kemal Mirzat Ünal ise kendi ata tohumlarından kendi ürünlerini yetiştirdiklerini belirterek, sağlıklı ürünler yetiştirdikleri için çok huzurlu olduklarını söyledi.

Türkiye, Domates, Ankara, Tohum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 12:00 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Terasında hobi olarak başladığı sebze yetiştiriciliğinde organik sertifikalı üretici oldu - Son Dakika
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