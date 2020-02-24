Terasında uyuşturucu madde yetiştiren kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Terasında uyuşturucu madde yetiştiren kişi tutuklandı - Son Dakika

Terasında uyuşturucu madde yetiştiren kişi tutuklandı

6 saat önce

Ataşehir'de ihbar üzerine gittikleri adreste şüpheli davranışlarda bulunan kişiler üzerinde inceleme yapılan polis, evde uyuşturucu imalatı yapıldığını tespit etti.

Terasında uyuşturucu madde yetiştiren kişi tutuklandı, System.String[]

Ataşehir'de ihbar üzerine gittikleri adreste şüpheli davranışlarda bulunan kişiler üzerinde inceleme yapılan polis, evde uyuşturucu imalatı yapıldığını tespit etti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre 15 Şubat Cumartesi günü İnönü Mahallesi'nde bir binanın teras katından kadın çığlıkları yükseldiği yönünde ihbar değerlendiren Mobil Park Timleri, gittikleri adresteki şahısların davranışlarından ve evdeki kokudan şüphelenerek inceleme başlattı.

Polisler söz konusu adreste Ayhan Ö'nün uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığına dair istihbarat doğrultusunda şüpheli Ayhan Ö. (48), ile adreste bulunan Serkan M. (33), ve Serhan P'yi (25) gözaltına aldı. Ekiplerin evde yaptıkları aramalarda uyuşturucu imalatı düzeneği ile bir miktar Hint keneviri, kenevir tohumu ve narkotik madde ele geçirildi.

Açıklamada yakalanan şahıslardan Ayhan Ö'nün sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiği, Serkan M. ve Serhan P. için de adli kontrol hükümlerinin uygulandığı belirtildi.

Ataşehir, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 09:02 Kaynak: AA
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