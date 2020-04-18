Son Dakika › Güncel › Terasta bisiklet süren kişi drone ile görüntülendi - Son Dakika
Terasta bisiklet süren kişi drone ile görüntülendi
6 saat önce
19) Pandemisi sonrasında evde kal çağrılarına uyarak evinin terasında bisiklet sürüp spor yaptı.
19) Pandemisi sonrasında evde kal çağrılarına uyarak evinin terasında bisiklet sürüp spor yaptı. Bu anlar ise bölgede denetleme yapan polis ekiplerinin dronu ile görüntülendi.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkmasının ardından dünya genelinde korona virüs ile mücadele kapsamında çeşitli tedbirler alınıyor. Düzce'de bazı tedbirlerle spor salonları kapatılmıştı. Evde kal çağrısını uyan 1 kişi Uzun Mustafa Mahallesi'ndeki evinin terasında bisiklet sürerek spor yaparken görüntülendi. Şehir merkezinde her gün drone ile denetim gerçekleştiren Düzce Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri, vatandaşların yoğun olduğu bölgeleri belirleyerek, ilgili ekiplere bilgi vererek müdahale edilmesini sağlıyor. Ekiplerin gerçekleştirdiği drone denetiminde Uzun Mustafa Mahallesi'nde kendi evinin terasında bisiklet sürerek spor yapan kişi evde kal çağrısına uyması dikkatlerden kaçmadı. - DÜZCE
Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 04:31 Kaynak: İHA
Son Dakika Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, iki lastiği olmayan araçla 15 kilometre kaçtı Sokağa çıkma yasağında trafikte alkollü yakalanan iki kadın, ortalığı birbirine kattı Adana'da bir bankanın camını kırıp içeri girince yakayı ele veren şahıs: Benim adım felaket Sokağa çıkma yasağından muaf tutulan tarım işçileri, erken saatlerde mesaiye başladı Herkes evlere kapandı, Cezayirli vatandaş boş parkta uyumayı tercih etti Türk bayraklı arabayla sokağa çıkıp polisi peşinden sürükleyen gençlere ceza yağdı Yasağı delen vatandaş, sistemde koronavirüslü olduğu ortaya çıkınca polis korteji ile hastaneye götürüldü Zonguldak, koronadan ölüm oranında İstanbul'u geçti "Ekmek almaya çıktım." dese de cezadan kurtulamadı Sağlık çalışanları için "Bize yük oldular" diyen Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, özür diledi Sokağa çıkma yasağında aracıyla tehlikeli hareketler yapan sürücü "Şeytana uydum" dedi Son Dakika: ABD'de 18 Nisan verilerine göre koronavirüsten son 24 saatte 3 bin 800 kişi yaşamını yitirdi Van Valisi, korona hastalarını gizleyen muhtarla ilgili konuştu: Bizi sıkıntıya sokacak Koronavirüsü hafif geçirdiğimiz nasıl anlaşılır? Uzman isim belirtileri tek tek sıraladı Son Dakika: 30 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkış yasağı 15 gün süreyle uzatıldı