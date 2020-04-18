Terasta bisiklet süren kişi drone ile görüntülendi - Son Dakika

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Terasta bisiklet süren kişi drone ile görüntülendi
6 saat önce
Terasta bisiklet süren kişi drone ile görüntülendi Düzce'nin Uzun Mustafa Mahallesi'nde bir kişi Korona Virüs Pandemisi sonrasında evde kal çağrılarına uyarak evinin terasında bisiklet sürüp spor yaptı.
Terasta bisiklet süren kişi drone ile görüntülendi
DÜZCE - Düzce'nin Uzun Mustafa Mahallesi'nde bir kişi Korona Virüs Pandemisi sonrasında evde kal çağrılarına uyarak evinin terasında bisiklet sürüp spor yaptı. Bu anlar ise bölgede denetleme yapan polis ekiplerinin dronu ile görüntülendi.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkmasının ardından Dünya genelinde Korona Virüs ile mücadele kapsamında çeşitli tedbirler alınıyor. Düzce'de bazı tedbirler ile spor salonları kapatılmıştı. Evde kal çağrısını uyan bir kişi Uzun Mustafa Mahallesi'nde ki evinin terasında bisiklet sürerek spor yaparken görüntülendi. Şehir merkezinde her gün drone ile denetim gerçekleştiren Düzce Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri, vatandaşların yoğun olduğu bölgeleri belirleyerek, ilgili ekiplere bilgi vererek müdahale edilmesini sağlıyor. Ekiplerin gerçekleştirdiği Drone denetiminde Uzun Mustafa Mahallesi'nde kendi evinin terasında bisiklet sürerek spor yapan kişi evde kal çağrısına uyması dikkatlerden kaçmadı.
Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 05:49 Kaynak: İHA
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