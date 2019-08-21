Terasta çıkan yangın korkuttu
1 saat önce
Amasya Üçler Mahallesi'nde sabah saatlerinde 6 katlı bir apartmanın terasında ufak çaplı yangın meydana geldi.
Amasya Üçler Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 10:09 Kaynak: İHA
Mahallesi'nde sabah saatlerinde 6 katlı bir apartmanın terasında ufak çaplı yangın meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Üçler Mahallesi'nde 6 katlı binanın terasında çıkan yangının dumanlarını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Terasta kuşburnu yapmak için kurdukları sobadan çıkan alevler ahşap olan terası tutuşturdu. Dikkatsizlik sonucu terasta çıkan yangın, ev halkının erken müdahalesi ile söndürüldü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri gereken önlemleri alarak kontrolü sağladı. İtfaiye
ekipleri bu tür olaylarda daha dikkatli olmaları konusunda ev halkını uyardı. - AMASYA
İzmir'deki yangın 48 saat sonra kontrol altında! İşte yürek sızlatan görüntüler Alkol alırken 50 metreden düşen genç: Burada öleyim, anneme haber vermeyin Kaçan kurbanlık koyun 9 gün sonra bulundu Taşlı sopalı beşik kertmesi meydan kavgası: 9 yaralı, 18 gözaltı