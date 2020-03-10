Terasta mahsur kalan kediyi köfte vererek kurtarmaya çalıştılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Terasta mahsur kalan kediyi köfte vererek kurtarmaya çalıştılar - Son Dakika

Terasta mahsur kalan kediyi köfte vererek kurtarmaya çalıştılar

7 saat önce

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, kullanılmayan binanın terasında mahsur kalan kedi için itfaiye ve vatandaşlar seferber oldu.

Terasta mahsur kalan kediyi köfte vererek kurtarmaya çalıştılar, System.String[]

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, kullanılmayan binanın terasında mahsur kalan kedi için itfaiye ve vatandaşlar seferber oldu. Bir kişinin getirdiği köfte ile yakalanmaya çalışılan kedi, tüm uğraşlara çıkmayınca binanın kapısı açıldı.

Yılmazlar Mahallesi Muratdağı Sokak'ta kullanılmayan 2 katlı bir binanın terasından inemeyen kediyi görenler, itfaiyeye haber verdi. Adrese sevk edilen itfaiye erleri, merdivenli araçla terasa ulaştı. Ancak sağa sola kaçan kedi, bir türlü yakalanamadı. Bunun üzerine aynı sokakta oturan bir kişi, evinden köfte getirip itfaiye erlerine verdi. Köfte verilerek de yakalanamayan kedi için binanın sokak kapısı açıldı. Kapının açıldığını gören kedi, koşarak sokağa çıkıp uzaklaştı.


Turgutlu, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 12:54 Kaynak: DHA
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