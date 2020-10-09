Terasta mangal sonrası sönmeyen közden yangın çıktı - Son Dakika

Terasta mangal sonrası sönmeyen közden yangın çıktı

09.10.2020 10:56
Terasta mangal sonrası sönmeyen közden yangın çıktı, System.String[]

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde bir binanın teras katında mangal yapan ailenin söndürmediği közler, yangına neden oldu.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde bir binanın teras katında mangal yapan ailenin söndürmediği közler, yangına neden oldu. İtfaiyenin kısa süreli müdahalesi sonucu söndürülen yangında maddi zarar meydana geldi.

Darıca ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Yayık Sokak'taki 4 katlı bir apartmanın teras katında dün gece mangal yapan aile, köz halindeki ateşi söndürmeden evlerine indi. Bir süre sonra çatıdan dumanlar yükselmeye başladı. Daire sahipleri, binadaki yangın söndürme tüpleriyle alevlere ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine adrese gelen itfaiyenin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.Yangında küçük çaplı maddi zarar meydana geldi.


Terasta mangal sonrası sönmeyen közden yangın çıktı
Terasta mangal sonrası sönmeyen közden yangın çıktı
Terasta mangal sonrası sönmeyen közden yangın çıktı
Terasta mangal sonrası sönmeyen közden yangın çıktı

Yangın, Darıca, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Terasta mangal sonrası sönmeyen közden yangın çıktı - Son Dakika

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