Terasta spor
1 saat önce
Güneş yüzünü iyiden iyiye gösterdi, sporseverler için farklı etkinlikler düzenlenmeye başlandı.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 11:33 Kaynak: İHA
Güneş yüzünü iyiden iyiye gösterdi, sporseverler için farklı etkinlikler düzenlenmeye başlandı.
Yaz havasında Üçgen Teras, her salı günleri zumba, her perşembe günleri de yoga etkinlikleri düzenliyor. Dersler tüm misafirlerin katılımına açık ve ücretsiz olacak. Akmerkez
tarafından düzenlenecek etkinliklerde katılımcılar deneyimli spor eğitmenleri eşliğinde her salı zumba, her perşembe de yoga yapacak. Temmuz ayı boyunca devam edecek olan dersler saat 19.10'da başlayacak. - İSTANBUL
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