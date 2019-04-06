Son Dakika Haberleri: Terasta Tadilat Sırasında Kağıt Yakıldı, Yangın İhbarı Yapıldı

Terasta Tadilat Sırasında Kağıt Yakıldı, Yangın İhbarı Yapıldı

1 saat önce

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, tadilattaki binanın terasında yangın çıktığını düşünenler durumu itfaiyeye bildirdi.

Terasta Tadilat Sırasında Kağıt Yakıldı, Yangın İhbarı Yapıldı, System.String[]
KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, tadilattaki binanın terasında yangın çıktığını düşünenler durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede, terasta kağıt yakıldığı anlaşılınca, olay yerine gelen itfaiye geri döndü. 

Olay, öğle saatlerinde Hacı Halil Mahallesi 1103 Sokak'ta meydana geldi. Kütüphane yapılması için tadilata alınan binanın terasında işçiler eski kağıtları yaktı. Dumanı görenler, binanın çatısının yandığını düşünerek itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ve sağlık ekipleri binanın önüne gelirken, işçiler terasta kağıtları yaktıklarını belirtti. İşçilerden biri, itfaiye erlerine, "Panik yapmayın kağıt yaktık. Kim ihbar etti anlamadım" dedi.

Olayın yanlış anlama olduğunu anlayan itfaiye ekipleri geri döndü.

- Kocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 05:55 Kaynak: DHA

Gebze, Kocaeli, İtfaiye, Güncel
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