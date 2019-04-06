Terasta Tadilat Sırasında Kağıt Yakıldı, Yangın İhbarı Yapıldı
1 saat önce
KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, tadilattaki binanın terasında yangın çıktığını düşünenler durumu itfaiyeye bildirdi.
KOCAELİ'nin Gebze
ilçesinde, tadilattaki binanın terasında yangın çıktığını düşünenler durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede, terasta kağıt yakıldığı anlaşılınca, olay yerine gelen itfaiye geri döndü.
Olay, öğle saatlerinde Hacı Halil Mahallesi 1103 Sokak'ta meydana geldi. Kütüphane yapılması için tadilata alınan binanın terasında işçiler eski kağıtları yaktı. Dumanı görenler, binanın çatısının yandığını düşünerek itfaiyeye haber verdi. İtfaiye
ve sağlık ekipleri binanın önüne gelirken, işçiler terasta kağıtları yaktıklarını belirtti. İşçilerden biri, itfaiye erlerine, "Panik yapmayın kağıt yaktık. Kim ihbar etti anlamadım" dedi.
Olayın yanlış anlama olduğunu anlayan itfaiye ekipleri geri döndü. - Kocaeli
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 06:01 Kaynak: DHA
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