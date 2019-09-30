Son Dakika Haberleri: Terasta uyurken maganda kurşunu ile yaralandı
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Terasta uyurken maganda kurşunu ile yaralandı

45 dakika önce

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde evinin terasında uyuyan Barış Çelen'in (18) sırtına, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan mermi isabet etti.

Terasta uyurken maganda kurşunu ile yaralandı, System.String[]
GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde evinin terasında uyuyan Barış Çelen'in (18) sırtına, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan mermi isabet etti. Yaralanan genç, hastanede tedaviye alındı.
Olay, gece geç saatlerde ilçeye bağlı Namık Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahalle içerisinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tabancayla rasgele ateş açıldı. Kurşunlardan biri, evinin terasında uyuyan Barış Çelen'in sırtına  isabet etti. Acı içinde uyanarak bağıran Çelen'i gören yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Çelen, gelen sağlık ekipleri tarafından Nizip Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Çelen'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, ateş açan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışmasını sürdürüyor.


Nizip, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 04:26 Kaynak: DHA
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