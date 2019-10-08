Son Dakika Haberleri: Terastaki tente çöktü: 1'i çocuk, 3 yaralı
Son Dakika Güncel Terastaki tente çöktü: 1'i çocuk, 3 yaralı

Terastaki tente çöktü: 1'i çocuk, 3 yaralı

45 dakika önce

ADIYAMAN'da, 3 katlı evin terasında, tütün kurutan Songül Ocak ve Şehriban Ocak ile yanlarındaki 2 yaşındaki Mahmur Ocak, çöken tentenin altında kalarak yaralandı.

Terastaki tente çöktü: 1'i çocuk, 3 yaralı, System.String[]
ADIYAMAN'da, 3 katlı evin terasında, tütün kurutan Songül Ocak ve Şehriban Ocak ile yanlarındaki 2 yaşındaki Mahmur Ocak, çöken tentenin altında kalarak yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde, Yeşilyurt Mahallesi'nde 3 katlı evin terasında meydana geldi. Songül Ocak ve Şehriban Ocak, terasta tütün kuruturken bir anda, gölgelik olarak yapılan demir tente çöktü. Metal parçalarının altında kalan Songül Ocak ve Şehriban Ocak ile yanlarındaki Mahmur Ocak yaralandı. Sesleri duyanların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.


Yeşilyurt Mahallesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 08:54 Kaynak: DHA
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