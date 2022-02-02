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Terastan düşen 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti! Yerde yatanın kızı olduğunu fark eden baba fenalık geçirdi - Son Dakika

Terastan düşen 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti! Yerde yatanın kızı olduğunu fark eden baba fenalık geçirdi

02.02.2022 00:58
Terastan düşen 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti! Yerde yatanın kızı olduğunu fark eden baba fenalık geçirdi

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşanan olayda, 3 katlı binanın terasından düşen 15 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti. Pazardan evine dönen baba, beton zeminde kanlar içerisinde yatan kişinin kızı olduğunu anlayınca fenalık geçirdi.

Darıca Nenehatun Mahallesi Azem Sokak'ta akşam saatlerinde meydana gelen olayda, yaklaşık 1 ay önce babası ve ablasıyla birlikte Mersin'den Darıca'ya taşınan Beydun E, henüz bilinmeyen nedenle 3 katlı binanın terasından düştü.

BABA FENALIK GEÇİRDİ

Bu sırada semt pazarından dönen baba, evlerinin önündeki kalabalığa yaklaştığında beton zemin üzerinde kanlar içerisinde yatan kişinin kızı olduğunu fark etti. Olay yerinde fenalık geçiren babayı çevredekiler sakinleştirdi.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Beydun E., doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Polis olay yerinde incelemede bulunurken, talihsiz çocuğun cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Terastan düşen 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti! Yerde yatanın kızı olduğunu fark eden baba fenalık geçirdi
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Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Terastan düşen 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti! Yerde yatanın kızı olduğunu fark eden baba fenalık geçirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Terastan düşen 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti! Yerde yatanın kızı olduğunu fark eden baba fenalık geçirdi - Son Dakika
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