Son Dakika Haberleri: Terastan düşen 2 yaşındaki Ayşe öldü
Son Dakika Güncel Haber

Terastan düşen 2 yaşındaki Ayşe öldü

29 dakika önce

ŞANLIURFA'da 2 yaşındaki Ayşe Yıldız, tek katlı evlerinin terasından oyun oynarken düşüp, hayatını kaybetti.

Terastan düşen 2 yaşındaki Ayşe öldü, System.String[]
ŞANLIURFA'da 2 yaşındaki Ayşe Yıldız, tek katlı evlerinin terasından oyun oynarken düşüp, hayatını kaybetti.
Olay gece yarısı Bakırtaş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, tek katlı evlerinin terasında oyun oynayan Ayşe Yıldız, bir anda dengesini kaybederek, beton zemine düştü. Aile, hemen sağlık ekibi çağırdı. Adrese gelen ambulansla ağır yaralı olarak Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan küçük kız, doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi.  Ayşe'nin cansız bedeni otopsi için Adlı Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Polis, soruşturma başlattı.


Ayşe Yıldız, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 11:35 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



YHT'lere Kurban Bayramı için ek sefer Çavuşoğlu'ndan ABD'ye Münbiç uyarısı: Tehdit devam ederse operasyona başlarız Bingöl'de mavi ve gri kategorideki teröristler etkisiz hale getirildi Son dakika! Mevlüt Çavuşoğlu, "Trump-Erdoğan arasında gizli anlaşma var" iddiasına yanıt verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.7.2019 12:05:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Terastan düşen 2 yaşındaki Ayşe öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]