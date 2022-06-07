Terastan düşen epilepsi hastası öldü - Son Dakika
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Terastan düşen epilepsi hastası öldü

07.06.2022 11:23
Terastan düşen epilepsi hastası öldü

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, 5 katlı apartmanın terasından düşen epilepsi hastası Sefa Ok (33), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, 5 katlı apartmanın terasından düşen epilepsi hastası Sefa Ok (33), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 03.00 sıralarında, Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, oturduğu apartmanın 5'inci kat terasına sigara içmeye çıkan Sefa Ok, dengesini kaybedip, 15 metre yükseklikten düştü. Gürültüye uyanan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ok, ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, yoğun bakım ünitesine alındı. Ok, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Bekar olduğu ve rahatsızlığı nedeniyle çalışmadığı öğrenilen Sefa Ok'un epilepsi rahatsızlığı nedeniyle dengesini kaybederek düştüğü ihtimali üzerinde duran polis, soruşturma başlattı.


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Beşinci kattan düşen şahıs hayatını kaybetti Beşinci kattan düşen şahıs hayatını kaybetti
Kaynak: DHA

İncirliova, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Terastan düşen epilepsi hastası öldü - Son Dakika

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